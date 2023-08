Mara Venier fa visita a Jovanotti a Santo Domingo: il cantante è in convalescenza

Mara Venier si è recata a Santo Domingo per far visita a Jovanotti che, a causa di una brutta caduta in bicicletta, ha riportato la frattura di un femore e altri gravi danni.

Mara Venier a Santo Domingo per Jovanotti

Jovanotti si trova a Santo Domingo, dove sta trascorrendo un periodo di convalescenza a causa della brutta caduta in bicicletta da lui fatta lì mentre si trovava in vacanza in compagnia della famiglia. Mara Venier in queste ore si è mostrata via social insieme al cantante, a cui ha deciso di far visita a seguito dell’operazione che lui stesso ha ammesso di aver dovuto sostenere per la frattura di un femore. “Grazie Mara Venier per la collana bellissima e per il tuo affetto (Ieri zia Mara è passata a trovarmi)”, ha scritto il cantante per ringraziare la conduttrice del suo gesto.

Quanto alle sue condizioni, il cantante ha scritto: “Ci vorrà qualche tempo, ci vorrà qualche mese, facciamo cinque, per recuperare le funzioni al cento per cento”, e ancora: “A gennaio devo essere pronto, possiamo farcela, ma comunque navighiamo a vista”.