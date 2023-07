Incidente in bicicletta per Jovanotti: femore e clavicola fratturati

Brutto incidente in bicicletta per Jovanotti. Il cantante era in vacanza con la moglie a Santo Domingo e ne aveva approfittato per fare un giro in bici tra le piantagioni di canna da zucchero, quando è caduto e si è rotto la clavicola e il femore in tre punti. A dare la notizia ai suoi fan è stato lui stesso, pubblicando due video su TikTok, dove ha spiegato che dovrà essere operato.

La notizia ai fan con due video su TikTok

Jovanotti: “Un dolore bestiale”, Nei filmati condivisi su TikTok, Jovanotti appare disteso su un lettino ospedaliero e spiega di aver subito la frattura in tre punti della clavicola e del femore. “Un dolore insostenibile, una sofferenza acuta” ammette il cantante, che però rassicura i fan di aver già individuato un ortopedico a Santo Domingo che dovrebbe operarlo a breve impiantando una protesi in titanio.

Il cantante ha spiegato che si tratta di un’operazione piuttosto comune che con un po’ di tempo e la dovuta riabilitazione si potrà ottenere una completa guarigione. “Spero davvero che domani possa essere effettuato l’intervento. Dopo mi concederò un periodo di riposo, per poi riprendere gradualmente l’attività fisica”, ha continuato nel suo video.

Ragazzi Jovanotti si è spaccato clavicola e femore io vi giuro non potrei essere più felice, d’ora in poi il 16 luglio per me è Natale pic.twitter.com/Gk9hVrai8Y — Francesso (@Francesso_) July 16, 2023

Jovanotti non perde il sorriso neanche in ospedale

Nonostante il dolore, Jovanotti non ha mai perso il sorriso. “Mi trovavo in un magnifico tour attraverso luoghi incantevoli, circondato dalle rigogliose piantagioni di canna da zucchero”, ha raccontato il cantante, che ha voluto dedicare parole di riconoscimento ai soccorritori locali: “Una signora addirittura mi ha offerto una noce di cocco per dissetarmi”. Jovanotti si è così ripromesso di impegnarsi per ritrovare il luogo dell’incidente per tornare a ringraziare i soccorritori.

Infine, riferendosi alle sue condizioni fisiche, ha concluso: “Tutto sommato, poteva andare peggio. Io sto bene”.