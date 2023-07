Jovanotti operato, come sta dopo l'incidente in bici: "Dolore fortissimo"

Jovanotti ha avuto un brutto incidente in bici a Santo Domingo ed è stato operato. Come sta il cantante?

Jovanotti è rimasto vittima di un brutto incidente in bicicletta avvenuto a Santo Domingo. Il cantante è stato operato e ha poi rilasciato le sue prime parole dopo l’intervento.

Jovanotti si è operato: come sta dopo l’incidente in bici

Lorenzo Jovanotti ha avuto un brutto incidente in bicicletta a Santo Domingo. Il cantante stava “facendo un giro bellissimo“, quando purtroppo è rimasto vittima di un incidente che gli ha portato la rottura della clavicola e del femore in tre punti. Jovanotti è stato operato e nelle ultime ore ha rilasciato le sue prime parole dopo l’intervento. Il cantante sta bene, ma non è stato facile.

Jovanotti si è operato: le sue prime parole

Jovanotti ha voluto dimostrare ancora una volta la sua grande forza, dopo il brutto incidente subito a Santo Domingo, mentre stava facendo un giro in bicicletta. Non a caso ha mostrato il tatuaggio di una tigra. Il cantante ha scritto una didascalia per informare i suoi fan preoccupati della sua condizioni fisica. “L’intervento è andato bene, ora dolore fortissimo ma passerà. Grazie a tutti davvero. Il vostro affetto è un antidolorifico magnifico. Grazie” ha scritto Jovanotti.