Italia-Thailandia: Meloni vede Thavisin, su adesione a Ocse sostegno Roma

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Il colloquio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro del Regno di Thailandia Srettha Thavisin, oggi a Palazzo Chigi, "si è incentrato sul rafforzamento del rapporto bilaterale fra Italia e Thailandia, e in particolare sulle grandi opportunità di collaborazione in settori strategici quali lo sviluppo infrastrutturale, la digitalizzazione e la transizione energetica. I due capi di governo hanno inoltre concordato di rafforzare la cooperazione nell’ambito del turismo e della cultura e discusso dell’auspicio thailandese di avviare una procedura d’adesione all’Ocse, sostenuto dall’Italia. Meloni ha accolto l’invito di Thavisin a recarsi in Thailandia, rende infine noto Palazzo Chigi.