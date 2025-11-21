Nella puntata di ieri sera, i cantanti rimasti in gara hanno portato sul palco i loro brani inediti: ecco come è andata.

Serata importante quella di ieri sera per i cantanti rimasti in gara a X-Factor 2025. Ieri, infatti, è andata in scena la puntata degli inediti. Ecco come è andata, pagelle ed eliminazione.

X-Factor 2025, la puntata degli inediti: le pagelle

Su Sky 1 ieri sera è andata in scena l’attesissima serata degli inediti a X-Factor 2025.

Vediamo come se la sono cavata i cantanti ancora in gara, ecco le pagelle:

Viscardi: del team di Paola Iezzi, ha presentato il brano “Scinneme ‘a cuollo”, pezzo funky e leggero col ritornello convincente e testo semplice ma efficace. Voto 7.

Rob : anche lui del team di Paola Iezzi, ha cantato “ Cento Ragazze “. Brano dall’inclinazione pop punk, voce convincente, tanta energia. Racconta la fine di una storia d’amore vissuta come astinenza. Voto 6,5 .

PierC: del team di Francesco Gabbani, ha presentato l’inedito “ Neve sporca”. Ballata malinconica, parla di un giovane che si confronta col sé bambino. Voto 6,5.

Tellynonpiangere : sempre del team di Francesco Gabbani, ha portato sul palco “Barche di carta” . Un racconto autobiografico dove il cantante è riuscito a esprimere al sua interiorità. Voto 6,5 .

EroCaddero : del team di Achille Lauro, ha presentato il brano “Punto “. Canzone pop, orecchiabile e malinconica. Parla di amore, distanza e nostalgia. Voto 6,5.

Delia : del team di Jack La Furia, ha presentato l’inedito “ Sicilia Bedda “. Brano che nasce dalla nostalgia per la propria terra, voce potente, testo in siciliano, una vera dichiarazione d’amore per la Sicilia. Voto 8.

Tomasi: sempre del team di Jack La Furia, ha presentato “Tatuaggi“. Brano scritto quando aveva 14 anni, parla del senso di perdita, del dolore che si ferma addosso proprio come un tatuaggio. Voto 8,5.

X-Factor 2025, la puntata degli inediti: chi è stato eliminato?

Dopo le varie esibizioni, è stato il momento di votare. Alla semifinale di X-Factor 2025 ci vanno EroCaddeo, Tellynonpiangere, Rob, Tomasi e PierC. Il meno votato è stato Viscardi, finito al ballottaggio con Delia. Risultato che ha portato ai fischi del pubblico presente. Per la sfida, Viscardi ha cantato “Purple Rain” di Prince, mentre Delia “La canzone dei vecchi amanti” di Battiato in meshup con “Libertango” di Piazzola. A essere eliminato è stato Viscardi. Ricordiamo che la prossima puntata ci saranno due eliminazioni.