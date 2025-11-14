Ieri sera è andato in onda il quarto Live del talent show musicale: chi è che ha dovuto lasciare il palco?

Ieri sera, giovedì 13 novembre 2025, è andata in onda la quarta puntata di X-Factor, ricca di emozioni e colpi di scena. Ma, chi è stato eliminato? Scopriamolo insieme.

X-Factor 2025: il riassunto della quarta puntata

Ieri sera è andato in onda il quarto Live di X-Factor. La conduttrice Giorgia e i quattro giudici, Achille Lauro, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi, hanno dovuto decidere chi eliminare.

Ma, prima di scoprire chi ha dovuto lasciare il palco del talent show canoro, riassumiamo quanto accaduto ieri sera. Performance super emozionanti, da EroCaddeo che ha interpretato “La Cura” di Franco Battiato a Tomasi con “I giardini di Marzo” di Battisti, passando per PierC sulle note di “E Tu” di Claudio Baglioni. E ancora Rob con “Bring Me To Life” degli Evanescence, TellyNonPiangere con “Francesco” di Tricarico e Delia con “La Notte“, di Salvatore Adamo.

X-Factor 2025: chi è stato eliminato nella quarta puntata?

Veniamo ora a scoprire chi è stato eliminato nel corso della quarta puntata di X-Factor. La prima è stata Michelle, che sul palco ha portato “Rimmel” di Francesco De Gregori. La cantante del team di Gabbani è stata dunque la meno votata al televoto. Al ballottaggio invece Layana, del team di Achille Lauro, che ha interpretato “Ancora ancora ancora” di Mina e Viscardi, del team di Paola Iezzi con “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli. A uscire è toccato a Layana, che è stata supportata solo da Achille Lauro.