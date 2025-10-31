XFactor 2025 seconda puntata chi è stato eliminato? Tra emozioni, esibizioni intense e un verdetto inaspettato, il palco si svuota di un’altra voce che lascia il pubblico senza parole.

Una serata di tensione e piena si emozioni, nella seconda puntata di XFactor 2025, il pubblico si è chiesto fino all’ultimo chi è stato eliminato, tra performance intense e giudizi sospesi.

XFactor 2025 seconda puntata: il ritorno di Amanda e i giudizi dei coach

La seconda puntata di XFactor 2025 si apre proprio con lei Amanda.

Sale sul palco e canta No Time To Die di Billie Eilish, la performance è fatta di dettagli che non passano inosservato, voce profonda, sguardo concentrato, nessuna esitazione apparente. Il pubblico la guarda, i giudici pure. E che succede? Arrivano solo complimenti.

“L’esibizione è andata bene”, commenta Paola Iezzi. Poche parole ma piene di stima. “Tu canti bene e mi è piaciuta l’assegnazione”, aggiunge Achille Lauro, in tono pacato, quasi sorpreso… Poi arriva il giudizio di Francesco Gabbani: “Brava, molto brava. Jake ha fatto una scelta fantastica con la canzone! Le insicurezze della scorsa volta le hai superate e mi sei piaciuta molto”… Chiude Jake La Furia, visibilmente soddisfatto: “Hai spaccato e sono contentissimo! Man mano che stai sul palco acquisti consapevolezza e sicurezza”.

Un applauso lungo, quasi liberatorio dal pubblico… Poi si va avanti, sul palco si alternano Tellynonpiangere, con Abissale di Tananai, Rob con i Matia Bazar, Layana sulle note dei CCCP, e infine Delia, che chiude la prima manche.

XFactor 2025 seconda puntata eliminato: Amanda fuori dopo il Tilt

La seconda manche riparte con EroCaddeo, che canta Tiziano Ferro. Poi è il turno di Michelle, con Next To Me degli Imagine Dragons. A seguire Tomasi, PierC e Viscardi. Ma la tensione cresce qundo arrivano i nomi del ballottaggio: Amanda e Michelle.

I giudici si dividono. Jake La Furia e Achille Lauro votano per salvare Amanda. Francesco Gabbani e Paola Iezzi scelgono Michelle. Parità. Si va al Tilt. E la decisione passa al pubblico. È proprio Lauro, ultimo a votare, a chiedere il Tilt per “compensare la scelta di Paola” e lasciare la parola a casa.

Amanda perde. È la seconda eliminata dopo i Copper Jitters inevitabilmente un applauso accompagna la sua uscita di scena… In gara restano in dieci: Tomasi e Delia (team Jake La Furia), Viscardi, Rob e Mayu (team Paola Iezzi), Layana ed EroCaddeo (team Achille Lauro), TellyNonPiangere, Michelle e PierC (team Francesco Gabbani).