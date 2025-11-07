Durante la terza diretta di X-Factor 2025, Achille Lauro, dopo le polemiche dei giorni scorsi, ha voluto chiedere scusa davanti a tutti a Giorgia. Ma ecco che cosa è successo.

X-Factor 2025: cos’è successo tra Achille Lauro e Giorgia?

Durante il secondo live di X-Factor 2025 della scorsa settimana, c’era stato uno screzio in diretta tra la conduttrice, Giorgia, e il giudice Achille Lauro.

In pratica, durante il ballottaggio tra Amanda, del team Jack La Furia, e Michelle, del team Gabbani, Giorgia aveva chiesto ai giudici di votare nell’ordine che era stato già deciso dalla produzione. A quel punto però il rapper veronese si è rifiutato di votare per primo, dicendo anzi di voler esprimere per ultimo il proprio giudizio: “non ci impuntiamo, perché io allora mi impunto più di tutti.” Frase che ha scatenato una leggera tensione in studio, con i telespettatori che poi sui social hanno criticato l’atteggiamento di Achille Lauro nei confronti di Giorgia.

X-Factor 2025: Achille Lauro in ginocchio chiede scusa a Giorgia

Come visto, la settimana scorsa c’è stato un piccolo screzio tra Achille Lauro e Giorgia. Durante la diretta di ieri sera di X-Factor 2025, il rapper veronese si è reso protagonista di un bellissimo gesto nei confronti della conduttrice. Tra una esibizione e l’altra, Achille Lauro è salito sul palco: “mi permettete di rubare 30 secondi per porgere un fiore alla nostra regina?, poi si è inginocchiato davanti a Giorgia e le ha offerto una rosa bianca. Tra l’ovazione del pubblico, Giorgia ha accettato il gesto con eleganza, spiegando poi l’affetto che li lega: “Ci si vuole bene.”