Giorgia svela il suo nuovo singolo "G" e spiega perché non diventerà mai giudice di X Factor

Il 7 novembre segna una data importante per i fan di Giorgia, poiché la cantante romana lancerà il suo ultimo lavoro discografico intitolato G. Questo nuovo album include il singolo di successo Golpe e un emozionante duetto con Blanco nella canzone La cura per me, un brano che ha già fatto parlare di sé al Festival di Sanremo.

In queste settimane, la popolare artista si sta dedicando attivamente alla promozione del suo progetto musicale. Durante un’intervista con Cosmopolitan, Giorgia ha condiviso le sue riflessioni sul suo nuovo album e ha rivelato perché non si vedrebbe mai nei panni di giudice a X Factor.

Il rifiuto del ruolo di giudice

Giorgia ha chiarito senza giri di parole che l’idea di essere giudice in un talent show come X Factor non fa per lei. “Non sono capace di giudicare”, ha affermato, evidenziando le difficoltà emotive che comporta dover eliminare dei concorrenti dal programma. “Anche come conduttrice, la prospettiva di mandare via i ragazzi mi fa già soffrire”, ha aggiunto, sottolineando il legame che si crea con i partecipanti.

La cantante ha rivelato di essere stata contattata dalla produzione di X Factor due anni fa per ricoprire il ruolo di giudice, ma dopo aver rifiutato, le è stata offerta la conduzione del programma, un’opzione che ha accolto con entusiasmo. Giorgia ha dimostrato di essere all’altezza del compito, rivelandosi una conduttrice affettuosa e competente.

Il consiglio di Giorgia

Riguardo al suo approccio come conduttrice, Giorgia ha affermato: “Non mi piace dare consigli, ma se proprio lo faccio, non lo faccio da giudice. Penso sia fondamentale seguire la propria voce interiore, perché se qualcosa non ti convince, probabilmente non andrà bene”. Questo approccio riflette la sua esperienza personale e il suo desiderio di incoraggiare i giovani artisti a rimanere fedeli a se stessi.

Il nuovo album G

Il disco G rappresenta una vera e propria evoluzione artistica per Giorgia, che ha lavorato fianco a fianco con una nuova generazione di autori e produttori. L’album si distingue per la sua freschezza e modernità, mescolando sonorità pop con radici soul. La cura per me in versione duetto con Blanco è solo una delle dodici tracce che compongono questa nuova avventura musicale.

Giorgia ha spiegato che l’album è frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto artisti emergenti. “Questi giovani sanno esattamente cosa vogliono e il loro approccio è sorprendente”, ha commentato, evidenziando come i social media abbiano influenzato la musica contemporanea e la consapevolezza degli artisti.

Il percorso di rinascita

In un momento di riflessione, Giorgia ha parlato della sua carriera e delle sue rinascite artistiche. “Non è la prima volta che sperimento un cambiamento, ma questa fase è particolarmente sorprendente. Avere 54 anni e vivere una ‘follia collettiva’ attorno alla mia musica è straordinario”. La cantante ha anche rivelato che non pensava di continuare a cantare a 26 anni e ora si trova in una posizione privilegiata nel panorama musicale.

Infine, Giorgia ha accennato ai suoi progetti futuri, inclusa la sua partecipazione al tour che partirà a fine novembre, sottolineando come la musica continui a essere una parte centrale della sua vita. Con G, la cantante non solo celebra il suo passato, ma abbraccia anche il futuro con entusiasmo e determinazione.