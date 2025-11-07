X Factor 2025: Eliminazioni della Terza Puntata e Sorprese Imperdibili

La terza puntata di X Factor 2025 ha regalato emozioni e colpi di scena, creando un'atmosfera di tensione sia tra i giudici che tra i concorrenti.

La terza puntata di X Factor 2025 ha preso avvio con grande entusiasmo, portando il tema Back To The 90s sul palco. I concorrenti si sono sfidati in esibizioni che hanno coinvolto il pubblico, ma alla fine è stata Mayu a dover lasciare la competizione. La serata ha visto anche momenti di tensione tra il giudice Achille Lauro e la conduttrice Giorgia, che hanno attratto l’attenzione degli spettatori.

Le performance dei concorrenti

La serata si è aperta con Tomasi, che ha cantato Don’t Look Back in Anger degli Oasis, ricevendo un’accoglienza calorosa. Subito dopo, EroCaddeo ha proposto Uomini Soli dei Pooh, mentre Jake La Furia ha commentato il look di EroCaddeo, paragonandolo a un mix tra Achille Lauro e un narcos messicano. La prima manche ha visto anche l’esibizione di Mayu con One degli U2, PierC con I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith, e Rob con What’s Up? delle 4 Non Blondes. Purtroppo, Mayu ha chiuso la manche in fondo alla classifica.

Il verdetto della prima manche

Alla fine della prima manche, Mayu si è trovata a rischio eliminazione. Le tensioni hanno cominciato a crescere e la decisione finale è sembrata sempre più vicina. La seconda manche è stata aperta da Michelle con Torn di Natalie Imbruglia, seguita da Layana che ha eseguito Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini. Viscardi ha cantato Black Or White di Michael Jackson, mentre Tellynonpiangere ha proposto Qualcosa Di Grande dei Lunapop. Le esibizioni hanno suscitato pareri contrastanti, in particolare quella di Tellynonpiangere, che non ha convinto completamente Jake La Furia e Paola Iezzi.

Il momento dell’eliminazione

Alla fine della seconda manche, Layana e Mayu si sono ritrovate a fronteggiarsi per la permanenza nel programma. I giudici erano pronti a esprimere le loro opinioni e, dopo un acceso dibattito, è stata Mayu a dover lasciare il talent. Tutti i giudici, tranne la sua coach Paola Iezzi, hanno votato per la sua eliminazione, segnando la fine del suo percorso a X Factor 2025.

La tensione tra giudici

Durante la serata, si è verificato un momento di grande tensione tra Achille Lauro e Giorgia. Quando si trattava di decidere chi eliminare, Lauro ha richiesto di essere l’ultimo a votare, creando imbarazzo e disguidi. Giorgia ha cercato di mantenere l’ordine, ma Lauro ha insistito per guadagnare tempo. Questo scambio ha scatenato opinioni contrastanti sui social, con molti utenti che hanno difeso la conduttrice e criticato il comportamento del giudice.

Le statistiche del programma

I dati di ascolto di X Factor 2025 sono stati variabili, con la prima puntata che ha registrato un buon 23,35% di share, mentre le puntate successive hanno visto un calo significativo. La serie continua a essere un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano, ma le sfide sono in aumento, sia per i concorrenti che per i giudici.