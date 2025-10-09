Negli ultimi mesi, Rocco Siffredi è tornato al centro dell’attenzione mediatica a seguito delle accuse mosse da alcune attrici che hanno lavorato con lui. Le testimonianze, raccolte da Le Iene, spaziano da presunti abusi e violenze a controversie economiche legate a contratti e compensi per il ritiro di video. L’attore ha sempre smentito con fermezza ogni addebito, definendo le accuse infondate e parlando di una possibile “congiura” ai suoi danni.

Per la prima volta, però, a prendere posizione è stato un membro della famiglia: suo figlio Lorenzo Tano ha deciso di rompere il silenzio, offrendo la sua versione dei fatti e raccontando la propria esperienza diretta accanto al padre.

Accuse contro Rocco Siffredi: le polemiche e le smentite

Lo scorso aprile, il programma Le Iene ha dato spazio a diverse attrici che hanno mosso gravi accuse contro Rocco Siffredi. Alcune si sono mostrate a volto coperto, altre, come Marika Milani, hanno deciso di esporsi pubblicamente. Le testimonianze hanno parlato di abusi, violenze e, in alcuni casi, di richieste economiche legate al ritiro di video.

Siffredi ha sempre respinto con fermezza le accuse, affermando di non aver mai abusato di nessuna attrice e di poter portare centinaia di testimonianze a suo favore. L’attore ha inoltre ipotizzato l’esistenza di una vera e propria “congiura ordita da criminali” contro di lui. Diverse colleghe, tra cui Valentina Nappi ed Emily Minerba, si sono schierate a suo sostegno, ma fino a quel momento nessun membro della famiglia aveva preso posizione pubblicamente.

Accuse contro Rocco Siffredi: parla il figlio Lorenzo Tano

In un’intervista rilasciata a Luca Ranzani TV, Lorenzo Tano ha affrontato le polemiche legate alle accuse contro suo padre, sottolineando la sua esperienza diretta. Ha dichiarato che Rocco Siffredi è sempre stato rispettoso e corretto, anche dal punto di vista contrattuale, e ha ribadito che non ha mai sfruttato nessuna collaboratrice.

“Non è che voglio proteggere papà, ma vi voglio esporre quella che è la mia esperienza, visto che lavoro con lui. Voglio dire la mia visto che effettivamente non l’ho mai fatto. Mio papà era sempre per la libertà, era sempre in favore delle ragazze, non ha mai applicato nessun tipo di contratto come fanno le agenzie per legare o danneggiare le ragazze. Papà non ha mai fatto un contratto con queste ragazze dicendo ‘adesso la metà del tuo guadagno viene a me’, o ‘mi devi dare il 10% per 5 anni’“.

Lorenzo ha spiegato che molte ragazze, citando tra le altre Malena e Martina, hanno tratto beneficio professionale dal lavoro con suo padre senza che fosse richiesto nulla in cambio, definendo Siffredi “un trampolino” o un “amplificatore” per le loro carriere.

Il figlio aggiunto che le accuse relative al controllo dei contratti e al ricatto economico sono infondate e che, al contrario, il padre ha sempre agito con il cuore, impegnandosi al massimo per sostenere le attrici. Lorenzo ha poi ringraziato coloro che si sono schierati a favore del padre, sottolineando il sostegno sui social: