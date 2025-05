Rocco Siffredi è finito al centro di un caso che lo collegherebbe ad abusi sessuali avvenuti sui set dove l’attore gira scene hard con attrici professioniste, infatti alcune di queste hanno annuniciato pubblicamente di essere state molestate da lui e di essere state quindi costrette a compiere gesti non pattuati al momento di concordare la scena.

Vediamo come si sta evolvendo la situazione.

Attrici che hanno svelato quanto succedeva a “Le Iene”

Come riporta il sito Fanpage.it tramite Mowmag.com Roberta Rei inviata de “Le Iene” ha intervistato svariate attrici hard che hanno svolto con Rocco Siffredi scene sul set ed hanno confermato di aver subito abusi dall’attore.

In particolare una delle attrici, di nome Lera ha espressamente dichiarato – “Ha fatto un anale con me, cosa che io gli avevo proibito di fare. Mi è anche uscito il sangue” ed anche un’altra donna di nome Gloria ha avvalorato tutto questo – “”Dicevo: ‘Io non lo voglio fare’. Continuava a sputarmi addosso” anche se la testimonianza più importante è anonima e spiega: “in quel momento ho sentito di essermi dissociata dalla realtà”.

Il video che scagionerebbe Rocco Siffredi

Una fonte anonima ha parlato con Mowmag.com svelando di essere in possesso di un video che smonterebbe le accuse fatte a Rocco Siffredi dalle stesse attrici.

In particolare il video in questione vede l’attrice anonima intervistata dalle Iene salire sul palco, dopo essere stata presentata da Rocco, assieme alla madre. E annunciare lei stessa di aver proposto a Siffredi di girare scene anche con sua madre come poi realmente successo.

Il video dell’evento risale al periodo successivo alle accuse mosse dall’attrice, ma di fatto smentirebbe totalmente l’accusa fatta all’attore.