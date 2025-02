Un episodio preoccupante si è verificato durante le riprese dei programmi “Piranjat” e “Le Iene” in provincia di Arezzo, quando il giornalista Luigi Pelazza e la sua troupe sono stati aggrediti da un uomo di 52 anni, Pasquale, originario di Napoli. L’aggressione, avvenuta lo scorso martedì 18 febbraio, sarà trasmessa in esclusiva sui due programmi la prossima settimana.

Le Iene, aggredito l’inviato Luigi Pelazza: il video

La troupe del programma televisivo albanese “Piranjat”, famoso per le sue inchieste internazionali come quella sulla “dolce vita” degli agenti italiani in Albania, si trovava in Italia per indagare su un nuovo caso che coinvolge vari individui, tra cui lo stesso Pasquale. L’incontro con quest’ultimo è degenerato e il giornalista insieme ai cameramen sono stati improvvisamente aggrediti fisicamente, come documentato dalle drammatiche immagini registrate in un video esclusivo.

Luigi Pelazza vittima di una aggressione nel 2013

Nel 2013, lo stesso inviato e la sua troupe furono aggrediti con calci e pugni da un gruppo di cinesi mentre si trovavano al Centro Ingrosso Cina, a Padova, per chiedere chiarimenti sulla vendita di giocattoli pericolosi. Nei mesi precedenti, alcuni inviati avevano acquistato dei giocattoli e, facendoli analizzare, scoprirono che sette di essi contenevano tracce di italati, sostanze chimiche potenzialmente dannose per la fertilità infantile.