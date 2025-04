Rocco Siffredi è stato accusato dal Marika Milani di abusi e violenze, ma ecco che ora parlano due note attrici hard, ovvero Malena e Benny Green. Ecco cosa hanno rivelato.

Rocco Siffredi e le accuse di abusi e violenze: parla Benny Green

Marika Milani ha accusato pubblicamente Rocco Siffredi di abusi e violenze. Ecco che in una intervista per Mow Mag parla un’altra attrice hard, ovvero Benny Green, che però rivela cose molto diverse dalla Milani.

La pornostar ha infatti rivelato che ci sono state diverse persone che le hanno proposto hype e soldi per attaccare Rocco: “so delle persone che spesso in passato avevano contattato anche me per cercare di fare un pò di notizia, un pò di scalpore. Qual è la maniera migliore di scardinarlo? Attaccandolo con accuse, ovviamente di violenza, che in questo momento sono purtroppo tanto sotto i riflettori. Io ho lavorato con alcune di quelle che parlano, e mi ricordo tutto quello che si diceva sui set e mi ricordo anche quando mi veniva detto: ‘facciamo l’intervista, facciamo la notizia per attaccarlo.” Benny Green ha anche raccontato che Marika Milani era entusiasta di lavorare con Rocco e che le aveva anche rivelato che a lui doveva tutto. Infatti non capisce come mai adesso la pornostar abbia accusato Siffredi di violenza.

Rocco Siffredi e le accuse di abusi e violenze: parla Malena

Anche Malena ha dichiarato di non aver mai subito abusi o violenze da parte di Rocco Siffredi. Ospite a “Tango“, l’ex attrice hard ha detto queste parole a Luisella Costamagna: “per quanto riguarda me, personalmente, io non mi sono mai sentita abusata, né sfruttata da lui devo essere sincera. Forse è stato usato un pò di più il mio nome, ma che io, fisicamente, abbia subito questo: assolutamente no.”