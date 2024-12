E’ notizia di qualche giorno fa, il ritiro di Malena dal mondo dell’hard, universo che l’ha vista diventare un riferimento a livello mondiale, tanto da affibbiarsi il soprannome di Malena Nazionale che l’ha resa un’icona del settore. Ora però è Rocco Siffredi amico e collega a spiegare alcuni dei possibili motivi di questo addio.

Il ritiro derivante da una motivazione seria

Rocco Siffredi, icona del porno a livello internazionale, è anche un talent scout ed uno di quei talenti che ha scoperto anni fa è stata proprio Malena, che egli ha lanciato e supportato durante la carriera.

Tuttavia l’attrice in questi ultimi tempi ha subito un cambiamento importante, cambiamento che le ha fatto propendere per un abbandono nei confronti del mondo che l’ha resa grande.

Intervistato da MowMag ha svelato che Malena in realtà ha abbonato i set da 2 anni e da quasi un anno non risponde più ai messaggi privati che Rocco ha inviato nella speranza di avere un chiarimento.

La scelta principale di questa uscita può essere legata, stando all’attore, alla morte del cugino di Rocco, di cui Malena era migliore amica. Da quel momento Malena è cambiata ed è cambiato anche il rapporto con il suo lavoro.

“Non è stata una sorpresa”

“Per chi è in questo settore il ritiro di Malena non è una sorpresa. Non si è ritirata all’annuncio ma da ben due anni, ora con l’annuncio ha creato hype ma per noi è tutto normale. Ci dispiace che lei stia male non che abbia abbandonato, anzi è giusto che uno abbandoni nel momento in cui non se la sente più”.

“La verità è che Malena ha ricevuto un grave problema con la perdita di mio cugino Gabriele, avvenuta 4 anni fa, da quel momento ha perso la sua stabilità”.

Con queste parole Rocco ha chiarito una volta per tutte che la decisione di Malena è stata ben ponderata oltre che causata da motivi di grande importanza.