Milena Mastromarino, in arte Malena, si ritira ufficialmente dal mondo della pornografia, dopo aver preso parte a 39 film. In un’intervista a il Giornale, la pornostar pugliese ha rivelato di aver maturato il rimorso per la decisione di intraprendere questa carriera.

Malena si ritira definitivamente dal porno

“Pensavo di emanciparmi, invece sono finita schiava di un’etichetta”.

La scelta, maturata dopo un lungo periodo di riflessione, segna un cambiamento importante per Malena, che in passato aveva sostenuto il diritto alla libertà sessuale e professionale. Pur riconoscendo alcuni aspetti positivi della sua esperienza, come la possibilità di esplorare se stessa e sfidare i tabù sociali, l’ex pornostar ha sottolineato le gravi conseguenze personali di tale percorso.

“Mi sono fatta male da sola come donna. Avevo una relazione con un uomo di cui non ero ufficialmente la donna, ero l’altra, quindi nella mia testa è scattato questo: ‘Visto che non posso essere tua sarò degli altri’. Da quel momento il porno entra nella mia vita”.

Malena dice addio al porno dopo 39 film, segnando la fine di un capitolo che, di fatto, è già chiuso da oltre un anno, da quando ha deciso di allontanarsi definitivamente dal settore. La donna ha spiegato che tutto era diventato un’esagerazione: non era più un semplice vizio, ma un vero e proprio peccato. Si sentiva responsabile di un sistema che ingannava ragazze vulnerabili, facendo loro credere che un giorno sarebbero diventate come lei. Ha aggiunto di sentirsi in colpa per questo e ha sottolineato quanto sia pericoloso quel mondo.

Malena: il porno e il rapporto con i genitori

L’attrice ha anche svelato che i suoi genitori non erano a conoscenza della sua carriera nel porno fino a quando non lo scoprirono in televisione. Non voleva che sua madre si sentisse in colpa per non averla fermata, soprattutto considerando che suo padre era stato assente per anni, lavorando all’estero.