Malena, quanto guadagna la porno star?

Malena, considerata una delle porno star italiane più amate al mondo, ha svelato a quanto ammonta il suo stipendio. L’attrice a luci rosse parla di cifre da capogiro: ecco quanto guadagna.

Ospite di Storie di donne al bivio di Monica Setta, Malena ha svelato quanto guadagna. La porno star, che in diverse occasioni ha lavorato con il re del cinema a luci rosse, ossia Rocco Siffredi, vanta stipendi da brividi, che le consentono di condurre una vita più che agiata.

Malena, senza giri di parole, ha dichiarato:

“Il set è la parte dove si guadagna meno, sicuramente guadagnano molto produttori e registi, ma noi attori siamo delle umili formiche in quanto i diritti non sono di nostra proprietà. Le cifre variano dai 1000 ai 2000 euro per una scena in base alla popolarità. Quando lavoro a Budapest faccio di base una sola scena al giorno, i set durano giornate intere fra trucco, preparazione intima personale e ciak. Ora guadagno molto facendo serate, ospitate, televisione”.