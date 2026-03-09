Rocco Siffredi è tornato al centro del programma “Le Iene” che ha deciso di mandare in onda l’intervista integrale fatta all’attore a luci rosse nel 2025 dove ha parlato di quanto accaduto in tempi recenti e delle accuse rivolte nei propri confronti da determinate attrici che hanno collaborato con lui sul set.

Le accuse smentite dall’attore

Siffredi ha voluto immediatamente dopo la ricezione di queste accuse far sentire la propria voce e nel 2025 ha concesso un’intervista al programma tv “Le Iene” dove ha parlato di queste presunte accuse, secondo lui mosse per screditarlo.

Ad un certo punto dell’intervista si vede Rocco piangere e per molti questo pianto si pensava potesse essere legato al caso per cui è stato dichiarato colpevole dalle attrici, mentre per altri si è trattato di un taglio di montaggio legato alla situazione delicata del figlio.

Il programma ha voluto chiarire la posizione di Rocco e come sono andate davvero le cose durante quell’intervista.

L’intervista integrale mandata in onda

Nella puntata di ieri 8 marzo, il programma tv “Le Iene” ha deciso di mandare in onda l’intervista integrale mostrando realmente il momento in cui Rocco Siffredi avrebbe ceduto al pianto.

Come riportato da Biccy.it la spiegazione della iena Roberta Rei, nei confronti del pianto di Rocco, è che questo derivasse dalle accuse alle attrici. La situazione del figlio non c’entra nulla, difatto smontando quanto dichiarato dalla difesa della Star del cinema a luci rosse.

Siffredi ha parlato infatti di una congiura ai suoi danni, ordita da pericolosi criminali che potrebbero aver avuto contatti con le accusatrici. Le sue parole suonano lapidarie: “Non voglio più vivere. Proprio non voglio più vivere. Ho dei momenti difficili”.

Di qui il tentativo di Roberta Rei di parlare con Rocco, dispiacendosi per quanto gli sta accadendo nella vita, mostrando che qualora volesse fare una contro-inchiesta il programma lo aiuterebbe, andando così alla ricerca della verità.