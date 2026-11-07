Il Papa in Uruguay: le cure mediche siano accessibili a tutti

Montevideo, 7 nov. (askanews) – Papa Leone XIV è arrivato a Montevideo, in Uruguay, da dove è iniziato il suo viaggio apostolico in America Latina. Ad accoglierlo in aeroporto, il presidente della Repubblica Yamand Orsi. Due bambini gli hanno offerto dei fiori prima che il Pontefice passasse in rassegna la Guardia d’Onore.Tanta la folla che ha salutato Leone in papamobile per le strade della città prima di una cerimonia di benvenuto in piazza Indipendenza, accanto al presidente.Nel suo discordo il Papa ha sottolineato come “il bene comune comprende anche la responsabilità di trasmettere a chi verrà dopo di noi i beni che oggi abbiamo ricevuto”: un richiamo a chi governa a occuparsi delle future generazioni.

Ha parlato della “straordinaria” transizione energetica dell’Uruguay, leader nel campo dell’energia pulita e accennando al suo recente intervento per un tumore al polmone che ha messo a rischio il viaggio in Sudamerica ha detto:”Ho sperimentato in prima persona le limitazioni imposte dalla malattia e ho ricevuto cure per cui sono profondamente grato.

Questa esperienza mi ha portato a pensare ai molti uomini e donne che non hanno i mezzi per ottenere una diagnosi tempestiva o ricevere le cure di cui hanno bisogno. Credo che l’assistenza sanitaria dovrebbe essere accessibile a tutti, indipendentemente dalle loro risorse finanziarie. Questa è una responsabilità che riguarda ogni società”. Il viaggio del Pontefice durerà fino al 17 novembre: oltre all’Uruguay le altre tappe sono Argentina e Perù.