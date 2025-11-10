Ieri sera sono stati avvistati droni sua sulla centrare nucleare di Doel sia sull'aeroporto di Liegi.

Droni sulla centrale nucleare in Belgio: massima allerta

Tre sono stati avvistati sulla centrale nucleare di Doel, altri sull’aeroporto di Liegi dove, il traffico aereo, è stato infatti bloccato intorno alle ore 19.30 dopo una prima segnalazione. Verso le 19.45 sono stati segnalati altri due droni, con il traffico aereo che è ripreso intorno alle ore 20.25. Tornando alla centrale di Doel, il giornale, citando il gruppo energetico Engie, ha riferito che, intorno alle ore 22.00, sono stati avvistati tre droni.

Droni sulla centrale nucleare in Belgio: nessuna incidenza sulle attività della centrale

Come detto, ieri sera, come riportato da Le Soir, sono stati avvistati tre droni sia sopra l’aeroporto di Liegi, sia sopra la centrale nucleare di Doel. Secondo la portavoce di Engie, Hellen Smeets, gli avvistamenti non hanno alcuna incidenza sulle attività della centrale. Ricordiamo che già la scorsa settimana erano stati segnalati droni proprio sopra l’aeroporto di Liegi, col traffico aereo interrotto per 30 minuti sabato.