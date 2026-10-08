Una nuova denuncia si aggiunge alla serie di episodi avvenuti negli ultimi giorni nel quartiere Monteverde Vecchio, a Roma, e che potrebbero essere collegati a una minicar nera. Una donna ha raccontato ai carabinieri di essere stata spinta mentre percorreva in bicicletta via San Pancrazio, cadendo a terra. La querela è stata formalizzata per lesioni personali contro ignoti.

Il caso è emerso nella stessa giornata in cui proseguono le indagini sull’aggressione all’attore Davide Iacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo dopo essere stato fatto cadere dal monopattino. Gli investigatori stanno verificando se i diversi episodi possano essere riconducibili alle stesse persone.

La donna spinta dalla minicar in via San Pancrazio: nuova denuncia

La vittima si è presentata la mattina dell’8 ottobre alla stazione dei carabinieri di Gianicolense, dove ha formalizzato una denuncia contro ignoti. Secondo il suo racconto, la sera di lunedì 5 ottobre, intorno alle 22, stava percorrendo via San Pancrazio in bicicletta quando il passeggero di una minicar nera si sarebbe sporto e l’avrebbe spinta, facendola cadere a terra.

La donna non è riuscita a prendere il numero di targa del veicolo, che dopo l’episodio si è allontanato. Non avrebbe inoltre fatto ricorso immediatamente alle cure mediche. Secondo quanto riferito da altre fonti, si tratta di una 27enne libera professionista.

La denuncia è ora agli atti dell’inchiesta coordinata dal pm Ambrogio Cassiani, che procede per tentato omicidio in relazione al grave ferimento di Iacopini. L’attore, dopo l’intervento dell’équipe neurochirurgica, resta sedato e in terapia intensiva, con prognosi strettamente riservata.

Il caso della minicar: quattro episodi sotto la lente degli investigatori

Con la nuova denuncia sono quattro gli episodi che, al momento, sono sotto esame degli investigatori e che potrebbero avere un collegamento. Oltre all’aggressione a Iacopini, avvenuta il 5 ottobre in via Anton Giulio Barrili, sono stati segnalati altri casi nella stessa zona di Monteverde Vecchio.

Tra questi c’è anche l’aggressione a un ragazzo di 26 anni che viaggiava su un monopattino e che ha successivamente confermato ai carabinieri di essere stato colpito con un calcio da una persona a bordo di una minicar. L’episodio risale alla sera del 4 ottobre.

Gli investigatori stanno cercando una minicar nera, che secondo alcune testimonianze sarebbe elettrica. Gli autori potrebbero essere minorenni e, secondo l’ipotesi al vaglio, potrebbe trattarsi della stessa coppia coinvolta nei diversi episodi. Al momento, però, non ci sono conferme definitive sull’identità degli aggressori né sul collegamento tra tutti i casi. Anche l’ipotesi che si tratti di una challenge diffusa sui social viene valutata, ma non ha trovato finora riscontri.