Lunedì sera l'attore Davide Iacopini è stato investito da una minicar nel quartiere Gianicolense a Roma. La sera prima era avvenuto un episodio analogo, denunciato da una donna. La polizia sta indagando per capire se i due episodi siano o meno collegati.

Lunedì sera, 5 ottobre 2026, l’attore genovese Davide Iacopini è stato investito a Roma mentre si trovava sul monopattino in via Barrilli, nel quartiere Gianicolense. Ora si trova ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. E’ caccia alla microcar che lo ha travolto.

Roma, l’attore Davide Iacopini investito in monopattino: è grave

Paura per l’attore genovese Davide Iacopini, travolto a Roma mentre si trovava sul monopattino in via Barrilli, nel quartiere Gianicolense.

E’ successo lunedì sera, 5 ottobre 2026, intorno alle ore 23.00. L’attore, secondo una prima ricostruzione, effettuata dagli agenti della Polizia Locale, sarebbe stato travolto da una minicar nera. poi fuggita senza prestare soccorso. Attualmente Iacopini si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma, in prognosi riservata.

Sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti della polizia locale che stanno vagliando le telecamere presenti in zona. E’ caccia alla minicar, mentre un episodio avvenuto la sera prima sta insospettendo gli investigatori. Ecco cosa è successo.

Roma, l’attore Davide Iacopini investito in monopattino: è caccia a una microcar

E’ ricoverato in gravi condizioni al San Camillo l’attore genovese Davide Iacopini, investito lunedì sera da una microcar mentre di trovava su un monopattino in via Barrilli a Roma.

La sera precedente, nello stesso quartiere Gianicolense a Roma, era avvenuta una aggressione molto simile. Una donna infatti ha denunciato ai carabinieri della Stazione Gianicolense che, sempre intorno alle ore 23.00, di domenica 4 ottobre 2026, sarebbe stata colpita alla nuca dal passeggero di una microcar nera. La vittima, sorpresa dall’aggressione, avrebbe poi seguito con lo sguardo la fuga della minicar, riuscendo a scorgerla mentre, nel fare inversione di marcia, investiva un uomo su un monopattino, il quale però si è subito rialzato e rimesso in sella. Ora gli inquirenti stanno indagando al fine di capire se ci sia o meno un collegamento tra i due episodi.