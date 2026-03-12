Un 26enne di Favaro Veneto (Venezia) è stato sottoposto alla misura cautelare del braccialetto elettronico a seguito di una denuncia da parte di un sue ex insegnante per stalking. I dettagli.

Venezia, perseguita per anni l’ex insegnante che lo aveva bocciato

Per 5 anni un ragazzo di 26 anni di Favaro Veneto, in provincia di Venezia, ha minacciato e perseguitato un suo ex insegnante che in passato lo aveva bocciato. Alle superiori, l’oggi 26enne, era stato bocciato dal collegio docenti ma, secondo lui, la colpa era stata di un unico insegnante al quale, per vendetta, ha deciso di rendere la vita impossibile. Tra messaggi offensivi, post diffamatori e incursioni in chat private, gli ultimi 5 anni per il prof sono stati davvero un incubo. Già tre anni fa l’uomo aveva denunciato il giovane, che era stato condannato per atti persecutori. Il 26enne però non si è dato per vinto e ha continuato con le molestie.

Venezia, perseguita per anni l’insegnante che lo aveva bocciato: disposto il braccialetto elettronico

Nonostante tre anni fa fosse già stato condannato per atti persecutori, il 26enne di Favaro Veneto a gennaio ha ripreso a molestare e minacciare con messaggi social il sue ex insegnante. Nei giorni scorsi i Carabinieri del comune veneziano hanno notificato al 26enne la misura cautelare disposta dal Tribunale di Venezia: non potrà più contattare l’uomo in nessun modo né avvicinarsi ai luoghi da lui frequentati. A garanzia del rispetto di questo provvedimento è stato disposto il braccialetto elettronico.