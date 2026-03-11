Giovane 26enne perseguita ex docente: misura cautelare con braccialetto elettronico

Un 26enne già condannato per stalking ha ripreso a inviare minacce e messaggi social al docente che lo aveva bocciato; i Carabinieri di Favaro Veneto hanno eseguito la misura cautelare richiesta dalla Procura

La vicenda racconta la riproposizione di un comportamento persecutorio nei confronti di un insegnante ritenuto dal giovane responsabile della sua bocciatura alle scuole superiori. Nonostante una condanna per atti persecutori emessa nel 2026, il comportamento offensivo è ricomparso a gennaio quando il 26enne ha cominciato a inviare messaggi e minacce tramite canali social.

Intervento delle forze dell’ordine e provvedimento del tribunale

Dinanzi alla reiterazione delle molestie, i Carabinieri di Favaro Veneto (Venezia) sono intervenuti su delega della Procura. Il quadro raccolto dagli inquirenti ha portato il gip del Tribunale di Venezia ad adottare una misura cautelare che limita la libertà di movimento e i contatti del giovane con l’insegnante. In particolare è stato disposto l’uso di un braccialetto elettronico, con l’alternativa del divieto di dimora nella provincia in caso di indisponibilità del dispositivo.

La finalità della misura cautelare

Il provvedimento mira a interrompere la catena di molestie e a garantire la sicurezza del docente e dell’ambiente scolastico. L’applicazione del braccialetto elettronico rappresenta una misura di controllo geografico che consente alle autorità di monitorare gli spostamenti e prevenire nuovi avvicinamenti ai luoghi frequentati dalla vittima.

Il contesto giudiziario e comportamentale

La storia non è iniziata di recente: nel 2026 il giovane era già stato giudicato colpevole per atti persecutori. La recidiva a distanza di mesi, con la ripresa delle intimidazioni a gennaio, ha aggravato la percezione del rischio e motivato l’intervento massiccio delle istituzioni. Le molestie via social evidenziano come la tecnologia possa amplificare e prolungare dinamiche persecutorie anche a distanza.

Perché la recidiva è significativa

La condizione di recidiva incide sia sulla valutazione del pericolo sia sulle misure preventive adottate. Il ripetersi di condotte illecite dopo una condanna costituisce un elemento che il gip ha considerato rilevante nel bilancio tra esigenze cautelari e limitazioni delle libertà personali, spingendo per una soluzione che contempli monitoraggio continuativo e prevenzione del rischio.

Impatto sulla vittima e sulla comunità scolastica

Le molestie rivolte a un docente non colpiscono soltanto la singola persona, ma hanno ricadute sull’intero contesto educativo. Il timore, il senso di insicurezza e la distrazione professionale possono compromettere il normale svolgimento delle attività didattiche. Per tali ragioni le misure cautelari sono anche uno strumento di tutela collettiva, volto a preservare il diritto a un ambiente scolastico sereno.

Strumenti di tutela e prevenzione

Oltre al braccialetto elettronico e al divieto di comunicazione, altre misure possibili includono ordini di allontanamento, denunce penali e percorsi di protezione per la vittima. Anche interventi di tipo educativo o psicologico possono essere utili per prevenire il ripetersi di comportamenti persecutori e per supportare le persone coinvolte.

Considerazioni finali

La decisione del gip di Venezia, su richiesta della Procura, sottolinea l’importanza di risposte giudiziarie tempestive quando si manifestano segnali di persecuzione e minaccia alla sicurezza personale. Il caso mette in luce come la giustizia penale e gli strumenti tecnologici possano combinarsi per contenere condotte moleste e proteggere le vittime. Resta cruciale, infine, la collaborazione tra forze dell’ordine, autorità giudiziaria e istituzioni scolastiche per gestire adeguatamente situazioni simili e far sì che le accuse non restino senza risposta.