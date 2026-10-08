La moglie di Andrea Cherchi è morta dopo una lunga malattia: il fotografo affida ai social un toccante ricordo di Erica, professoressa molto amata dai suoi studenti e presenza fondamentale nella sua vita.

La moglie di Andrea Cherchi è morta dopo una lunga malattia, lasciando un profondo dolore nel giornalista e in tutte le persone che le sono state accanto. Una perdita che segna la fine di un lungo percorso segnato dalla sofferenza, affrontato con coraggio e discrezione.

Lutto per Andrea Cherchi: la moglie è morta dopo una lunga malattia

Andrea Cherchi, il fotografo che racconta Milano, ha annunciato sui social la morte della moglie Erica, condividendo un messaggio carico di dolore e affetto. Il giornalista ha ricordato gli anni trascorsi insieme e il legame costruito con la figlia Vittoria. “Addio mia piccola grande Erica. Siamo stati lancette di un magnifico orologio.

Siamo stati lancette della meravigliosa vita che abbiamo vissuto insieme con Vittoria“, ha scritto. Nel suo messaggio ha poi sottolineato quanto fosse profondo il loro rapporto: “Abbiamo vissuto momenti bellissimi insieme e ci siamo amati tantissimo. E continueremo a farlo“.

Addio a Erica, moglie di Andrea Cherchi: “Una vita senza di lei come Milano senza il Duomo”

Nel messaggio Andrea Cherchi fa riferimento anche alla professione della moglie, descrivendola come una professoressa molto amata dai suoi studenti. “Guarda da lassù i tuoi amatissimi studenti. Li nominavi sempre a casa. Avevi sempre parole bellissime per ognuno di loro”, ha scritto, ricordando l’attenzione che Erica riservava ai suoi ragazzi. Il fotografo ha inoltre fatto riferimento alla malattia che aveva colpito la moglie, parlando di “quel male terribile” e della serenità che ora, secondo le sue parole, avrebbe ritrovato. Il post si conclude con un pensiero rivolto alla figlia: “E soprattutto, guarda Vittoria da lassù“.

Nel 2023 Andrea Cherchi aveva scelto di presentare pubblicamente Erica con parole che raccontavano il forte legame che li univa. In quel post aveva scritto: “Vi presento mia moglie Erica. Una vita senza di lei sarebbe un po’ come Milano senza il Duomo“. Un messaggio semplice ma carico di affetto, che oggi assume un significato ancora più doloroso alla luce della sua scomparsa.

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Tra i messaggi di cordoglio rivolti ad Andrea Cherchi c’è anche quello di Beppe Sala, sindaco di Milano, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza al fotografo dopo la morte della moglie Erica. Poche parole, ma cariche di affetto, affidate ai social: «Sei una persona unica. E anche Erica lo era. Un abbraccio amico mio». Un messaggio che sottolinea il legame di amicizia e la profonda stima nei confronti di Cherchi e della moglie.

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