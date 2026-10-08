Trovata morta: lutto per la famiglia reale

E' stata trovata morta nel Norfolk. Il marito è accusato dell’omicidio.

Una morte che ha coinvolto una professionista conosciuta anche negli ambienti vicini alla famiglia reale britannica. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario.

Morta una donna vicina alla famiglia reale britannica

Hannah Terry, conosciuta anche come Hannah Cain, medico di 45 anni che in passato aveva seguito diversi componenti della famiglia reale britannica, tra cui la regina Camilla, è stata trovata morta nella mattinata del 4 ottobre nella sua abitazione di Dersingham, nel Norfolk.

La donna lavorava al Grimston Medical Centre ed era considerata una componente importante dell’équipe sanitaria. Il marito, Mark Cain, è stato accusato dell’omicidio della moglie ed è comparso davanti al tribunale di Norwich la sera del 6 ottobre. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, anche Buckingham Palace sarebbe stato informato della morte.

Una vicenda che in pochi giorni è passata dalla notizia della scomparsa all’aula di tribunale.

Cain, durante l’udienza, ha pronunciato soltanto poche parole, limitandosi a confermare le proprie generalità, l’età e l’indirizzo. Non ha rilasciato dichiarazioni sulle accuse.

Il giudice distrettuale Matthew Bone ha disposto la custodia cautelare e stabilito che l’uomo dovrà tornare davanti alla giustizia l’8 ottobre. La sua responsabilità penale, naturalmente, dovrà essere accertata nel corso del procedimento.

In tribunale il pubblico ministero Jacqui Hanlo ha quindi illustrato alcuni degli elementi raccolti dagli investigatori. La dottoressa Cain, secondo la ricostruzione dell’accusa, sarebbe stata trovata dai soccorsi in una camera da letto al piano superiore, priva di sensi e senza respiro.

Poi gli accertamenti sul corpo. L’autopsia avrebbe rilevato una lesione da corpo contundente sul lato destro del capo e una lesione che potrebbe indicare una compressione del collo. Nell’abitazione, al momento dei fatti, erano presenti anche dei bambini.

Il lutto per la famiglia reale e le indagini sulla morte

Il collegamento della donna morta con la famiglia reale britannica rende la vicenda particolarmente delicata. Hannah Terry aveva infatti seguito in passato diversi membri della Royal family, tra cui la regina Camilla. Secondo il Daily Mail, la notizia della sua morte sarebbe arrivata anche agli ambienti della monarchia.

Ma il caso riguarda innanzitutto una donna e una professionista ricordata nell’ambiente in cui lavorava. Il Grimston Medical Centre ha sospeso temporaneamente le attività il 5 e il 6 ottobre, dopo la morte della dottoressa. Successivamente l’ambulatorio ha ripreso il servizio.

La struttura ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulle circostanze della scomparsa. La direzione ha precisato che non avrebbe rilasciato dichiarazioni sulla vicenda giudiziaria legata alla morte della collega.

Intanto l’inchiesta prosegue. Gli elementi emersi davanti al tribunale, comprese le risultanze dell’autopsia e la ricostruzione dell’accusa, dovranno essere valutati nel corso del procedimento.

Resta quindi da accertare cosa sia accaduto all’interno dell’abitazione di Dersingham. E soprattutto quali siano le responsabilità per la morte di Hannah Terry. Su questo dovrà fare chiarezza la giustizia.