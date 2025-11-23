Oggi, 23 novembre, al via i colloqui tra Ue-Usa-Ucraina, si discute sul piano di pace in 28 punti proposto dalla Casa Bianca. Intanto, Giorgia Meloni, ha incontrato il presidente turco Erdogan.

Guerra, vertice Ue-Usa-Ucraina sul piano di pace di Trump

Kiev ha tempo fino a giovedì 27 novembre per accettare o meno il piano di pace in 28 punti degli Stati Uniti per mettere finalmente fine alla guerra in Ucraina.

Molto leader europei però sostengono che il piano di pace sia troppo a favore dei russi. Oggi, infatti, colloqui a Ginevra tra Ue-Usa-Ucraina, proprio per discutere del piano di Trump, il quale, tra l’altro, ha aperto alla trattativa: “la mia offerta non è definitiva”. Zelensky intanto spera in un risultato positivo dai colloqui in corso. Intanto, alcuni senatori Usa avrebbero dichiarato che Rubio avrebbe detto loro che il piano di pace di Trump non sarebbe la posizione ufficiale degli Stati Uniti, con Rubio che li avrebbe chiamati dicendo che il piano è “una lista di desideri russa.” La smentita è arrivata subito dal Dipartimento di Stato: “Palesemente falso.“

Giorgia Meloni incontra Erdogan

Ai margini dei lavori del G20 in Sudafrica, la premier Giorgia Meloni ha avuto un bilaterale con il presidente turco Erdogan. Questa la nota di Palazzo Chigi: “i due leader hanno sottolineato l’importanza della cooperazione tra Italia e Turchia in ambito Nato. L’incontro è proseguito con uno scambio approfondito sulle crisi internazionali in corso con particolare riferimento alla guerra in Ucraina e alla situazione in Medio Oriente. I due leader hanno condiviso, inoltre, l’auspicio a continuare a rafforzare i rapporti bilaterali in una cornice molto positiva di continua crescita economica anche in settori strategici.”