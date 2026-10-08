Il caso Spygate ha portato una multa e un richiamo a Tonda Eckert, ma il suo ruolo a Southampton resta intatto.

Il Football Association (FA) ha pubblicato mercoledì l’esito dell’indagine legata allo scandalo denominato “Spygate”, che ha coinvolto il Southampton nella Championship inglese. L’allora allenatore tedesco Tonda Eckert responsabile delle istruzioni operative di spionaggio contro il Middlesbrough, è stato sanzionato con una multa di 28.000 sterline e un richiamo formale, ma la squalifica di sei settimane è stata sospesa fino al termine della stagione 2027-28.

Decisione della FA e termini della sanzione

Durante l’audizione tenutasi all’inizio dell’attuale pausa internazionale, Eckert ha riconosciuto la propria responsabilità e ha accettato le accuse di cattiva condotta. La commissione disciplinare indipendente ha quindi imposto una sanzione “sospesa”: se il tecnico commetterà nuovamente una violazione riguardante l’osservazione dei campi avversari, la sospensione di sei settimane entrerà in vigore.

La decisione esclude, per il momento, qualsiasi penalità diretta al club, che resta al 13° posto nella classifica della Championship.

Dettagli economici e procedurali

La multa di £28.000 corrisponde a circa 37.000 dollari, importo comunicato dalla FA nella dichiarazione ufficiale. Oltre al pagamento, Eckert ha ricevuto un richiamo scritto, che costituisce un warning formale per future condotte.

L’intervento della FA si colloca nel contesto di una precedente decisione dell’EFL, che a maggio aveva già privato i Saints dei playoff e detratto quattro punti per tre violazioni del regolamento.

Implicazioni per il Southampton

Il club ha risposto al comunicato definendo la sentenza “una conclusione per un capitolo poco gradevole della nostra storia”. Il proprietario Dragan Solak ha dichiarato di essere soddisfatto dell’esito, sottolineando che la squadra ha già sofferto a causa dello scandalo e che la sanzione sospesa permette a Eckert di continuare a dirigere la squadra contro il Portsmouth domenica prossima. La dirigenza ha inoltre assicurato che sono state introdotte misure interne per evitare il ripetersi di comportamenti simili.

Il futuro di Eckert a Southampton

Nomina permanente del tecnico avvenuta nel, Eckert aveva portato il Southampton dal basso di classifica a una posizione di quarta nel primo semestre della stagione 2026/27, prima di incorrere nella polemica. La sanzione sospesa, accolta dal club come “nota attenuante grazie al sincero pentimento”, gli consente di mantenere il ruolo, ma con la consapevolezza che ogni nuovo episodio potrà attivare la sospensione effettiva.

Reazioni della community e scenario futuro

I tifosi dei Saints hanno espresso un misto di sollievo e cautela: se da un lato la continuità tecnica è vista come un beneficio per la lotta alla retrocessione, dall’altro rimane una certa diffidenza verso la trasparenza della gestione. Gli esperti di diritto sportivo hanno evidenziato che la decisione della FA rappresenta una linea di non intervento disciplinare verso le società, concentrandosi esclusivamente sul singolo responsabile.

Il prossimo calendario vede il Southampton impegnato in una serie di partite decisive per garantire la permanenza in Championship. Con la sanzione sospesa, l’attenzione sarà ora sulla capacità di Eckert di guidare la squadra senza ricadere in ulteriori violazioni, mentre il club dovrà dimostrare, con risultati in campo, che le misure interne annunciate siano davvero efficaci.