Lutto nel volley italiano: muore a 35 anni l’ex palleggiatrice della Nazionale

L’ex palleggiatrice bergamasca si è spenta a soli 35 anni dopo una lunga malattia: aveva vestito diverse maglie in Serie A e conquistato due titoli europei con l’Italia juniores.

Il mondo della pallavolo italiana è in lutto per la morte di Stefania Corna, ex palleggiatrice bergamasca scomparsa a soli 35 anni dopo una lunga malattia. Cresciuta nella Foppapedretti e protagonista di una carriera tra Serie A e Nazionale, aveva conquistato due titoli europei con l’Italia juniores prima di esordire con la selezione maggiore.

Stefania Corna, addio a 35 anni: il volley italiano in lutto

Cresciuta nel settore giovanile della Foppapedretti Bergamo, aveva intrapreso una carriera ai massimi livelli del volley nazionale. Tra il 2005 e il 2007 aveva fatto parte del Club Italia, per poi vestire le maglie di diverse formazioni di Serie A, tra cui Milano, Pavia, Parma, Giaveno, Casalmaggiore, Montichiari e Scandicci. La sua ultima esperienza da giocatrice risaliva al 2017 con il Cutrofiano.

Dopo il ritiro dall’attività agonistica, Corna aveva intrapreso un nuovo percorso professionale come insegnante di inglese.

I successi di Stefania Corna con la Nazionale e il ricordo dei club

Il talento di Corna era emerso anche con le selezioni azzurre. Da giovanissima aveva conquistato per due volte il titolo europeo con la Nazionale juniores, nel 2006 e nel 2008.

Il passaggio alla Nazionale maggiore era arrivato il 7 giugno 2011, quando aveva debuttato al Montreux Volley Masters nella sfida contro Cuba. La notizia della sua morte ha provocato grande dolore nell’ambiente pallavolistico.

La Federazione Italiana Pallavolo ha espresso vicinanza alla famiglia attraverso una nota: “Il Presidente Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il Segretario Generale Stefano Bellotti, il Consiglio Federale e tutta la FIPAV si uniscono al dolore della famiglia di Stefania, inviando sentite condoglianze“.

Anche la Savino Del Bene Volley Scandicci, società per cui aveva giocato, ha voluto ricordarla: “Ci sono notizie che non vorremmo mai dover raccontare. La Savino Del Bene Volley piange la prematura scomparsa di Stefania Corna”. Il club ha aggiunto: “Una notizia che colpisce profondamente tutto il mondo della pallavolo e anche la nostra famiglia”, stringendosi ai familiari e a tutte le persone che avevano condiviso con lei parte del percorso sportivo e personale.

Come riportato dall’Agi, i funerali saranno celebrati domani, venerdì 9 ottobre alle ore 10, nella Chiesa di San Giorgio Martire a Boltiere, in provincia di Bergamo.

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