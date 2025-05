La rete delle aziende sostenibili: come Noigan.it favorisce la crescita responsabile

Adottare le giuste politiche non solo contribuisce al benessere della società e alla tutela dell’ambiente, ma offre anche un importante vantaggio competitivo.

Secondo l’ISTAT, nel 2022 il 66,5% delle aziende manifatturiere ha adottato pratiche sostenibili, con un’attenzione particolare alla tutela ambientale (55,6%) e alla sostenibilità economica e di governance (56,1%).

La sostenibilità aziendale non è solo una questione etica, ma una leva strategica che coinvolge tutti gli stakeholder: clienti sempre più attenti all’impatto ambientale dei prodotti che acquistano, investitori alla ricerca di aziende con solidi criteri ESG (Environmental, Social, Governance), fornitori orientati a collaborazioni responsabili e istituzioni che incentivano pratiche sostenibili con agevolazioni e normative dedicate.



Molte imprese italiane stanno già adottando strategie concrete per integrare la sostenibilità nel loro modello di business. Nel settore dell’energia, ad esempio, aziende come Enegan forniscono esclusivamente energia da fonti rinnovabili, aiutando imprese e privati a ridurre il proprio impatto ambientale. Ma la sostenibilità non si limita alla sola fornitura di energia: riguarda anche le connessioni tra aziende che condividono valori etici e ambientali.



È proprio da questa visione che nasce Noigan.it, una piattaforma promossa da Enegan per creare una rete di imprese sostenibili. Noigan.it permette alle aziende italiane —piccole, medie e grandi— di connettersi, collaborare e valorizzare il proprio impegno nella sostenibilità.

Cosa si intende per sostenibilità aziendale

La sostenibilità aziendale è l’insieme di strategie e pratiche che un’impresa adotta per generare valore nel lungo periodo, riducendo il proprio impatto ambientale, contribuendo al benessere sociale e garantendo una gestione responsabile ed etica.

Non si tratta solo di adottare energie rinnovabili o ridurre le emissioni, ma di un approccio più ampio che coinvolge la governance, la trasparenza, le relazioni con i dipendenti, i fornitori e la comunità.

È in questo scenario che nascono piattaforme come Noigan.it, pensate per mettere in contatto aziende che condividono una visione orientata alla sostenibilità e all’innovazione responsabile. Questa iniziativa ha permesso la creazione di una community formata da aziende che hanno scelto come proprio partner Enegan, realtà che si occupa di fornire luce, gas e telefonia, ma anche prodotti per l’efficientamento energetico e la mobilità elettrica.

La sostenibilità aziendale è diventata una priorità crescente per le piccole e medie imprese (PMI) italiane. Secondo un recente studio del Forum per la Finanza Sostenibile, il 62% delle PMI sta aumentando l’attenzione verso gli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG), riconoscendo l’importanza della sostenibilità nelle decisioni di investimento.

La community di Noigan.it

Noigan.it ha scelto di condividere i valori di Enegan, in primis solidità e solidarietà. Offrendo un servizio gratuito, permette a chiunque si collega al sito di scoprire un’ampia varietà di prodotti e servizi. Tra le varie opzioni offerte dalla piattaforma si ricorda la possibilità per i membri della community di pubblicizzare prodotti e servizi avvalendosi di una pagina dedicata; un’operazione effettuabile, tra l’altro, in completa autonomia.

Un modo comodo, e rapido, per aumentare la visibilità online. Al giorno d’oggi, infatti, essere presenti su internet è fondamentale per riuscire ad attirare l’attenzione di consumatori ormai abituati a cercare ciò di cui hanno bisogno senza muoversi da casa. Proporsi in rete significa anche ampliare significativamente il bacino di possibili acquirenti, superando qualsiasi confine geografico.

La piattaforma di Noigan.it suddivide le aziende facenti parte della community in una serie di categorie merceologiche oltre che per località. Nel portale è possibile trovare categorie come “Salute e benessere”, “Shopping”, “Produzione e servizi”, “Sport e tempo libero”, “Food” e “Turismo e viaggi”. Selezionato il tipo di attività cui siete interessati, e indicando la provincia d’interesse, appariranno tutte le aziende della comunità Enegan che soddisfano quei criteri. Così facendo avrete occasione di leggere le informazioni riportate sulla scheda di ogni azienda, pronti ad approfittare dei servizi esclusivi offerti.

Tra le iniziative legate alla piattaforma c’è Dream Box, un programma esclusivo riservato ai clienti Enegan iscritti a Enegan Premium. Questo sistema consente di riscattare voucher speciali, offrendo vantaggi concreti come cene e altre esperienze promosse dalle aziende della rete Noigan. Un modo per incentivare la collaborazione tra imprese e creare valore attraverso la condivisione di servizi e opportunità.