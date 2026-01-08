La notte di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in tragedia: un incendio nel locale Le Constellation ha causato la morte di 40 persone e oltre 100 feriti. Tra coloro che avrebbero potuto trovarsi sul posto c’era Bido Carrisi, figlio di Al Bano e Loredana Lecciso, salvato da una decisione presa all’ultimo momento.

Un destino sfiorato: Bido Carrisi e la tragedia di Crans-Montana

Una decisione improvvisa ha evitato alla famiglia Carrisi-Lecciso un Capodanno drammatico. Bido, il figlio più giovane di Al Bano e Loredana Lecciso, noto anche come Al Bano Junior, avrebbe dovuto essere nel locale Le Constellation a Crans-Montana durante la notte di San Silvestro.

Loredana Lecciso ha raccontato al Corriere del Mezzogiorno-Puglia: “Bido frequenta Le Constellation e ha rischiato di essere nel locale proprio quella tragica sera. Si è diplomato a Crans-Montana e ci ha trascorso le estati con Jasmine. La sua fidanzata, Emily, è del posto”.

Poi il cambiamento dei piani, decisamente provvidenziale: “Mio figlio e la sua ragazza hanno deciso all’ultimo di scendere in Puglia per dare il benvenuto al nuovo anno. Tra le varie alternative, c’era quella di festeggiare a Crans e se ci fossero rimasti, sarebbero stati quasi sicuramente a Le Constellation”, ha sottolineato Loredana.

“Mio figlio doveva andare a Crans-Montana”, la confessione della Lecciso: le parole di Al Bano

La località svizzera di Crans-Montana è da sempre legata ai Carrisi-Lecciso. Jasmine, la figlia maggiore, ha ricordato durante la trasmissione La Volta Buona: “Siamo molto legati a Crans-Montana, mio fratello ha frequentato il liceo lì e si era creato tanti amici. Leggere questa notizia è stato davvero triste”. Per Bido il locale rappresentava un luogo di ricordi preziosi: “Era molto scosso, mi ha mostrato le immagini di quando frequentava il locale, che per lui era un punto di riferimento. Per Bido era un ricordo bellissimo”.

Anche Al Bano, attraverso le parole di Loredana, ha sottolineato l’importanza di Cellino San Marco come luogo di protezione in quella notte fatale: “Al Bano afferma che Cellino San Marco li ha salvati. Sono felice che sia andata così, ma il mio sollievo non allevia il dolore per il dramma che stanno vivendo i famigliari. Non oso immaginare cosa provino quelle povere mamme e quei poveri papà. Il mio cuore è con loro”, ha concluso la Lecciso.