Loredana Lecciso ha raccontato a Mara Venier in tv, dove era ospite insieme ad Al Bano, di aver avuto un malore alla stazione di Milano. In un post, come riporta Sky TG24, la Lecciso ha inoltre ringraziato le forze dell’ordine e le persone che l’hanno soccorsa a Milano mentre prendeva il treno per recarsi a Roma ospite di Domenica In.

Malore in stazione per Loredana Lecciso

Loredana Lecciso ha raccontato di essere caduta in terra in seguito ad un mancamento, come ha raccontato lei stessa a Mara Venier a Domenica In, dove era ospite insieme ad Al Bano. In un post attraverso le sue stories, ha poi ringraziato le forze dell’ordine e le persone che l’hanno soccorsa a Milano mentre si accingeva a prendere il treno per recarsi a Roma ospite proprio di Domenica In. ”Non amo alcun tipo di esposizione non solo televisiva, in un periodo come questo ti rendi conto che le cose più autentiche sono quelle a portata di mano. Sto bene nel mio, voglio ritagliarmi lo spazio per i miei affetti più autentici”. ‘’È quello che ci tiene insieme”, dice Al Bano che ha ricordato di avere 30 anni di differenza dalla sua compagna di vita, in un legame – tra alti e bassi, dicono entrambi – di oltre un ventennio.

Le parole di ringraziamento su Instagram di Loredana Lecciso

Su Instagram il messaggio di Loredana Lecciso: “Siamo sempre pronti a lamentarci, ma è giusto e bello anche fermarsi a spendere parole positive e un ringraziamento quando le cose vanno per il verso giusto: alla stazione Centrale di Milano (in partenza per Domenica In), in seguito a un leggero malore, ho trovato persone pronte ad aiutarmi e una presenza immediata ed efficace della sicurezza e degli operatori”.