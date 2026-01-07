La morte di Emanuele Galeppini, 17enne genovese, solleva nuovi interrogativi dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana. Il corpo del ragazzo non mostrerebbe segni di ustioni, e la famiglia chiede spiegazioni sulle reali cause del decesso, sollecitando l’esecuzione dell’autopsia.

Crans-Montana, lutto e funerali in forma riservata per Emanuele Galeppini

Dopo il rosario celebrato martedì 6 gennaio, i funerali di Emanuele Galeppini si terranno domani, giovedì 8 gennaio, in forma privata, secondo la volontà dei familiari.

La tragedia, che ha colpito il locale Le Constellation durante i festeggiamenti di Capodanno, ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di oltre 100, lasciando profonde ferite in molte famiglie.

I proprietari del locale, Jacques e Jessica Moretti, hanno rotto il silenzio sei giorni dopo l’incendio: “Non ci sono parole per descrivere la tragedia che si è consumata quella notte al Le Constellation. Siamo devastati e sopraffatti dal dolore”, hanno dichiarato, assicurando: “Abbiamo piena fiducia che gli inquirenti faranno luce” e confermando la loro collaborazione con le autorità. La Procura li ha iscritti nel registro degli indagati per reati di omicidio colposo, lesioni personali e incendio doloso.

Crans-Montana, cosa non torna sulla morte di Galeppini: “Si faccia autopsia”

Potrebbe essere stata l’asfissia, e non le fiamme, a provocare la morte di Emanuele Galeppini, il diciassettenne genovese vittima della strage di Capodanno a Crans-Montana. Sul corpo del giovane, infatti, non sarebbero stati riscontrati segni di ustione, né sarebbero stati danneggiati gli oggetti personali come il cellulare e il portafoglio, ritrovati intatti tra le macerie. A riportare la notizia è il legale dei familiari, Alessandro Vaccaro, all’Adnkronos.

La famiglia, profondamente provata dal dolore, ha mantenuto il massimo riserbo anche su luogo e orario dei funerali, affidandosi all’avvocato per ottenere chiarimenti sulle circostanze della morte.

Vaccaro ha aggiunto: “Abbiamo chiesto alle autorità svizzere spiegazioni e di disporre l’autopsia, ma non abbiamo ottenuto risposta”. La famiglia resta in attesa di risposte concrete, mentre cresce l’angoscia per le circostanze ancora poco chiare di una tragedia che ha scosso non solo la comunità locale, ma anche quella italiana.