Sonia Bruganelli si è raccontata a cuore aperto al Settimanale Gente. L’ex opinionista del Grande Fratello ha parlato sia del suo ex marito, il conduttore Paolo Bonolis, sia dell’attuale compagno, ovvero Angelo Madonia. La confessione choc.

Sonia Bruganelli, nuova opinionista a l’Isola dei Famosi?

Terminata l’esperienza a “Ballando con le Stelle”, Sonia Bruganelli potrebbe essere la nuova opinionista della prossima edizione de “L’Isola dei Famosi“, in programma il prossimo mese di maggio e che vedrà alla conduzione Veronica Gentile. Dopo quindi l’esperienza come opinionista al Grande Fratello, per la Bruganelli potrebbe esserci quindi una nuova avventura. In attesa di conferma o smentita, Sonia si è concessa una lunga intervista al Settimanale Gente, dove si è raccontata a cuore aperto, parlando sia dell’ex marito, il conduttore Paolo Bonolis, sia dell’attuale compagno, il ballerino Angelo Madonia. Ecco cosa ha detto.

Sonia Bruganelli a cuore aperto: la confessione choc su Angelo e Paolo

Sonia Bruganelli si è raccontata a cuore aperto al Settimanale Gente. Sonia, che ha recentemente festeggiato i 51 anni, ha dichiarato di sentirsi bene, di essere in un momento di costruzione e riflessione. Nel corso dell’intervista, l’ex opinionista del GF ha parlato anche di Paolo Bonolis e di Angelo Madonia. Dell’ex marito ha detto che lo vuole accanto per tutta la vita: “Posso dire che siamo davvero amici ed è Paolo la prima persona alla quale chiedo consiglio. Entrambi vogliamo il bene dell’altro. Siamo due persone che si sono sempre rispettate e credo che la controprova di un grande amore vissuto ci sia proprio quando l’amore finisce.”. Sonia ha poi detto che ha ammesso di averlo tradito proprio per lealtà e che “voglio avere accanto Paolo, che è il padre dei miei tre figli, per tutta la vita e per fare questo non voglio scheletri nell’armadio.” Sull’attuale compagno, ovvero il ballerino Angelo Madonia, Sonia ha detto che hanno un rapporto adulto, visto che entrambi hanno famiglie precedenti: “siamo di sostegno e di supporto reciprocamente e continuamente e questo mi rende serena.”