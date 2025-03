Dopo tante indiscrezioni, arriva finalmente la conferma: una nuova conduttrice guiderà L’Isola dei Famosi. A maggio, con il ritorno del reality di Canale 5 in prima serata, si assisterà al debutto della nuova figura alla conduzione.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi

La 19ª edizione de L’Isola dei Famosi andrà in onda su Canale 5 tra aprile e giugno 2025, con possibile debutto il 7 maggio. Vladimir Luxuria dovrebbe tornare come opinionista, affiancata da Dario Maltese, mentre le voci su Simona Ventura sarebbero state smentite, ma sarà necessario attendere ancora per averne la conferma.

Secondo le ultime indiscrezioni sul cast, i nomi più chiacchierati sono la tennista Camila Giorgi, l’ex velina Maddalena Corvaglia, la soubrette Sylvie Lubamba e l’ex tronista Teresanna Pugliese. Tra i concorrenti maschili, si parla del portiere Loris Karius, marito di Diletta Leotta. Un gossip sorprendente, rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, riguarda la possibile partecipazione di un personaggio legato a un recente caso di cronaca nera.

Mediaset ufficializza la nuova conduttrice alla guida de L’Isola dei Famosi

Dopo diverse voci circolate negli ultimi giorni, è arrivata finalmente la conferma: sarà Veronica Gentili a presentare la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La giornalista, attualmente al timone de Le Iene, farà il suo esordio come conduttrice del reality.