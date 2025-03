Per la nuova edizione del reality potrebbe esserci il clamoroso ritorno della conduttrice televisiva.

Potrebbe esserci un clamoroso ritorno nella nuova edizione de “L’Isola dei Famosi 2025“, ovvero quello di Simona Ventura. Ecco quello che sappiamo.

Simona Ventura torna a L’Isola dei Famosi 2025? Ecco cosa sappiamo

Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero un ritorno di Simona Ventura all‘Isola dei Famosi. E’ TvBlog a lanciare la notizia, secondo quanto appreso la Ventura potrebbe essere opinionista unica nella prossima edizione del reality show. Senza dubbio sarebbe un ritorno clamoroso quello della showgirl, visto che è stata proprio lei a portare al successo, ormai nel lontano 2003, il reality. Il possibile ritorno della Ventura sarebbe legato all’arrivo della conduttrice nella scuderia di Beppe Caschetto.

Simona Ventura opinionista unica a L’Isola dei Famosi 2025

L’indiscrezione lanciata da Davide Maggio fa certamente sognare i tanti fan di Simona Ventura, che vorrebbero un suo ritorno all’Isola dei Famosi. Per ora non ci sono ancora conferme, anche perché fino a qualche giorno fa sembrava certa la conferma, come opinionisti, di Dario Maltese e Vladimir Luxuria ma, evidentemente, qualcosa sta cambiando. Alla conduzione del reality show invece dovrebbe esserci Veronica Gentili. Insomma, aspettiamo conferme!