Veronica Gentili fa il suo ritorno a Le Iene dopo la perdita del padre.

Dopo un’assenza di due puntate causata dalle difficoltà di salute del genitore, Veronica Gentili è tornata a condurre Le Iene. La settimana scorsa, durante la diretta, Max Angioni aveva comunicato la sua mancanza dicendo: “Sono le 9:16, siamo in diretta e anche stasera siamo qui senza di lei. Questa assenza è dovuta al fatto che Veronica non ha potuto essere presente. Ricordate che la scorsa settimana è dovuta andare a Roma per un’urgenza? Si trattava di problemi di salute di suo padre, che purtroppo hanno coinvolto l’intera settimana. Sembrava ci fosse una luce di speranza, ma poco fa, mentre eravamo in prova, abbiamo appreso della scomparsa di Giuseppe, il papà di Veronica. La famiglia de Le Iene ti accoglie a braccia aperte; questa è la tua casa. Torna quando lo desideri. Ti vogliamo bene.”

Rientro di Veronica Gentili a Le Iene

Ieri sera, dopo che Max Angioni l’ha presentata, Veronica è salita sul palco de Le Iene e dopo un caloroso abbraccio ha voluto esprimere la sua gratitudine. “Voglio ringraziare tutti voi, Le Iene, che rappresentate per me una seconda casa e una seconda famiglia, per il supporto in questo periodo difficile. Grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuta e senza le quali non avrei potuto andare avanti. Dedico questa puntata a mio papà, che avrebbe desiderato che fossi qui stasera e grazie al quale sono quella che sono. Grazie di cuore!”