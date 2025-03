Il ballerino Angelo Madonia e Sonia Bruganelli erano già finiti sotto i riflettori nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle, suscitando opinioni contrastanti tra il pubblico. Ora, la loro possibile partecipazione ad un nuovo reality potrebbe rivelarsi una mossa strategica per attirare l’attenzione degli spettatori e incrementare gli ascolti.

La storia d’amore tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Il 39enne Angelo Madonia e la 51enne Sonia Bruganelli, nota anche per il suo passato matrimonio con Paolo Bonolis, hanno ufficializzato la loro relazione la scorsa estate. Di recente, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, il ballerino ha parlato della sua compagna, rivelando:

“La amo. Dopo un anno insieme siamo ancora in crescita, è un rapporto bellissimo. C’è chi spera ancora che Sonia torni con Paolo Bonolis, ma io non lo percepisco come un fantasma nella nostra relazione. Ho pieno rispetto per lui”.

Poi, ha aggiunto:

“Siamo una famiglia allargata, abbiamo vissuto le nostre vite, lei con tre figli e io con due bimbe, ma non è faticoso. Quando c’è il bene, c’è una relazione sana, non c’è fatica”.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia di nuovo in TV? Ecco dove e con che ruolo

L’attesa per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi è alle stelle e, con il cast ancora in fase di definizione, cresce la curiosità del pubblico su quali saranno i volti pronti a sfidare le insidie dell’Honduras.

L’indiscrezione è stata lanciata dall’influencer Deianira Marzano, secondo cui Madonia avrebbe rivelato a un amico di essere stato scelto per il reality di Canale 5. Il suo ingresso nel programma potrebbe essere stato influenzato dalla compagna Sonia Bruganelli. Sebbene non sarà opinionista in questa edizione, il suo nome sembra comunque legato alla partecipazione di Madonia, il cui ruolo nel format resta ancora da chiarire.