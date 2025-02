Sonia Bruganelli ha festeggiato il suo 51esimo compleanno prima con il fidanzato Angelo Madonia, poi con una cena anche con l’ex marito Paolo Bonolis, con cui ha sempre mantenuto ottimi rapporti, non solo per i figli.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: la confessione inaspettata durante la cena

Sono 51 le candeline che Sonia Burganelli ha spento lo scorso 20 febbraio. La produttrice televisiva ha voluto festeggiare la ricorrenza prima assieme al fidanzato Angelo Madonia, e poi anche con una cena assieme all’ex marito Paolo Bonolis. Il Settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti della cena tra gli ex coniugi, rimasti sempre in ottimi rapporti. Con loro anche l’Amministratore Delegato di Mediaset Marco Leonardi e la sua compagna Francesca. Dalle foto si evince il forte legame che ancora c’è tra Sonia e Paolo che, nonostante la separazione, sono sempre rimasti molto uniti, da esempio per tante famiglie.

Sonia Bruganelli: “Pensavo fosse più facile per chi lascia”

Dalle foto pubblicate dal Settimanale Chi, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, a due anni dalla separazione, sembrano ancora molto uniti. È la stessa produttrice televisiva a confermarlo: “forse sembriamo strani, ma credo che non ci sia niente di strano quando hai avuto un rapporto così lungo, così formativo, così costruttivo, nonostante le stupidaggini che dicono, non ci siamo feriti, né fatti del male. Abbiamo superato il primo periodo che è stato triste per entrambi. Pensavo che fosse più facile per chi lascia, ma non è così. A parte il momento iniziale che ha vissuto Paolo, c’è stata una consapevolezza di come si possa persino essere genitori migliori”.