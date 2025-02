A “La volta buona” su Rai 1 è stato ospite Angelo Madonia che dopo il racconto della sua esperienza a Ballando con le Stelle, ha parlato di Sonia Bruganelli: “C’è chi spera che torni con Paolo Bonolis”, ha detto il ballerino.

Angelo Madonia a “La volta buona”: “C’è chi spera ancora che Sonia torni con Bonolis ma per me non è un fantasma”

A “La volta buona” Caterina Balivo ha ripercorso l’esperienza di Angelo Madonia nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle terminata con il suo licenziamento in corsa, a causa delle accese discussioni con la giuria, prima tra tutte Selvaggia Lucarelli. E al gioco del “Tritavolte” Angelo Madonia ha anche parlato del suo rapporto con Sonia Bruganelli.

“Dopo un anno insieme siamo ancora in crescita, un rapporto bellissimo. Non abbiamo ballato insieme per proteggere la nostra relazione. Siamo una famiglia allargata, abbiamo vissuto le nostre vite, lei con tre figli e io con due bimbe, ma non è faticoso. Quando c’è il bene, c’è una relazione sana non c’è fatica”.

Il ballerino parla anche di Bonolis: “C’è chi spera ancora che Sonia torni con Paolo Bonolis. Facciamo un lavoro per cui siamo esposti, ma non percepisco Bonolis come un fantasma nella nostra relazione. Ho pieno rispetto per lui”. Madonia ha inoltre svelato che dopo l’avventura a Ballando con le Stelle Sonia Bruganelli non balla più: “Mi ha detto basta latini”, ha confidato il ballerino.

Il rapporto tra Angelo Madonna e Selvaggia Lucarelli

“Selvaggia fa dei commenti che vanno fuori l’esibizione e tutto il lavoro fatto in settimana. Penso ancora che Selvaggia danneggi la giuria di Ballando con le Stelle, danneggia il pensiero della giuria”, ha fatto notare Madonia.

E ha continuato parlano di Ballando con le Stelle: “Non arrivo davanti alla giuria per parlare della mia vita privata. Io volevo parlare del mio lavoro. Non era colpa mia. Mi arrivava addosso e ho dovuto gestirlo. Ho riconosciuto i miei limiti, ma non era mia idea dopo una settimana di lavoro arrivare sul palco e parlare d’altro.

Capisco l’imbarazzo di Pellegrini, ma quando prendevano in esame la mia vita privata io dovevo rispondere, non potevo restare in silenzio”.