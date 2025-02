Un’intervista rivelatrice

Durante un’intervista a “Un giorno da pecora”, Sonia Bruganelli ha affrontato il tema dei tradimenti, in particolare quello che ha coinvolto il suo ex marito, Paolo Bonolis. Interrogata dai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, la produttrice ha chiarito che, contrariamente a quanto si è vociferato, non ha tradito Bonolis più volte, ma solo in un’occasione, definita da lei stessa una “virgola”. Questa affermazione ha suscitato un certo scalpore, considerando che i gossip sul suo conto si sono intensificati negli ultimi tempi.

La relazione con Paolo Bonolis

Bruganelli ha parlato della sua lunga relazione con Bonolis, durata circa trent’anni, durante i quali hanno avuto tre figli. Nonostante la separazione, ha sottolineato di mantenere ottimi rapporti con l’ex marito, affermando: “Ci vogliamo ancora bene, lavoriamo insieme”. La sua riflessione sulla durata della loro relazione è stata chiara: “A un certo punto è contro natura stare insieme così tanto”. Questo commento mette in luce la complessità delle relazioni moderne, dove l’amore e la separazione possono coesistere.

Il gossip e la verità

Il tema del tradimento è tornato alla ribalta quando Lauro ha ricordato come Bruganelli stessa avesse alimentato il gossip durante un’intervista con Francesca Fagnani a “Belve”. In quell’occasione, aveva rivelato di aver tradito Bonolis, ma ha precisato che si trattava di un evento risalente a 15 anni fa, prima della nascita della loro ultima figlia. “Era una virgola”, ha affermato, chiarendo che non si è trattato di una relazione clandestina, ma di una scappatella. Inoltre, ha smentito le voci su una presunta relazione con un chirurgo, definendole infondate.

La vita attuale di Sonia

Oggi, Sonia Bruganelli è in una nuova fase della sua vita. Ha parlato di Angelo Madonia, un danzatore professionista con cui ha instaurato una relazione, ma ha evitato di etichettarlo come “fidanzato”, definendolo piuttosto un “compagno di vita”. Con l’avvicinarsi di San Valentino, ha dichiarato di non sentirsi a suo agio nel festeggiare, poiché i suoi figli sono ormai grandi e preferisce lasciare a loro il centro della scena. Questo riflette un cambiamento nei valori e nelle priorità di vita, dove la famiglia e i legami affettivi assumono un ruolo centrale.