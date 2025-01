Dura risposta da parte di Sonia Bruganelli all’articolo di Selvaggia Lucarelli, che ha accusato l’opinionista di aver avuto un ruolo nell’addio tra l’ex marito Paollo Bonolis e l’ormai ex agente Lucio Presta.

Nuovo scontro social tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli: “Non mettere in mezzo i miei figli”

Dopo che Selvaggia Lucarelli ha fatto uscire un nuovo articolo nella sua newsletter “Vale Tutto“, dove ha accusato Sonia Bruganelli di aver avuto un ruolo nell’addio tra l’ex marito Paolo Bonolis e l’ormai ex agente Lucio Presta, non è tardata la risposta da parte dell’opinionista che, attraverso una storia su Instagram, ha attaccato duramente la giurata di “Ballando con le stelle“. Ecco cosa ha detto l’ex moglie di Bonolis, in risposta anche all’accusa di aver avuto diverse storie quando era ancora sposata con il conduttore: “Cara Selvaggia Lucarelli, puoi parlare di tutti i tradimenti che vuoi, anche se hai visto bene di non parlare dell’unico tradimento effettivo. Non toccare i miei figli perché non ho più le scarpette da danza ai piedi e la differenza tra me e te è che io ci metto sempre la faccia. Te ti ‘presti’ a fare da portavoce a chi, per onestà intellettuale e coscienza, dovrebbe solo tacere.”

Selvaggia Lucarelli contro Sonia Bruganelli: interviene Angelo Madonia

Dopo il duro scontro social tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, è intervenuto Angelo Madonia, attuale compagno dell’opinionista. L’ex ballerino di “Ballando con le stelle” ha pubblicato infatti una frase sul proprio profilo ufficiale di Instagram, che è sembrata una vera e propria frecciatina nei confronti della Lucarelli: “Non parlare, salvo che tu possa migliorare il silenzio.” Madonia ha voluto quindi difendere la compagna contro i continui attacchi da parte della giornalista.