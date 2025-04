La Milano Design Week attira così tanto l'attenzione che anche i vip non vogliono mancare: tra questi, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia.

La Milano Design Week, evento di riferimento nel mondo del design e della creatività, continua a attirare l’attenzione di appassionati, esperti del settore e, naturalmente, dei vip. Quest’anno, tra i protagonisti della manifestazione, non sono mancati anche volti noti come Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. La loro presenza non è passata inosservata, con scatti che hanno rapidamente fatto il giro dei social, sorprendendo i fan.

Angelo Madonia e il rapporto con Sonia Bruganelli

In un’intervista al settimanale Chi, Angelo Madonia ha parlato apertamente della sua vita privata, rivelando alcuni dettagli sulla sua relazione con Sonia Bruganelli. Il ballerino ha espresso un sincero apprezzamento per la compagna, evidenziando l’influenza positiva che lei ha avuto su di lui.

Madonia ha spiegato che la sua relazione con Sonia lo ha migliorato sotto diversi aspetti, definendo il legame con lei come quello che ogni uomo spera di avere quando incontra una persona. Il ballerino ha sottolineato come la compagna sia stata una fonte costante di ispirazione e supporto, facendo crescere entrambi a livello umano. Il loro rapporto appare dunque solido, fondato su un profondo rispetto reciproco.

“Tra noi va molto bene anche perché alla base c’è il rispetto del nostro percorso, del lavoro, delle persone importanti che fanno parte della nostra vita”.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia insieme a Milano: il dettaglio che non è sfuggito

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si sono mostrati più uniti che mai durante la Milano Design Week, passeggiando mano nella mano tra le installazioni e gli eventi della manifestazione.

La loro complicità era evidente, con sorrisi e gesti affettuosi che non sono passati inosservati tra i presenti. La Milano Design Week non è solo una celebrazione del design, ma anche una vetrina per la loro relazione, che appare più solida e innamorata che mai.