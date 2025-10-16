Instagram down su tutto il territorio italiano: utenti segnalano malfunzionamenti nel caricare foto e storie. Cosa sta succedendo?

Nella mattinata di oggi, giovedì 16 ottobre, milioni di utenti italiani si sono trovati improvvisamente di fronte al down di Instagram, impossibilitati a utilizzare l’applicazione. Il popolare social network, punto di riferimento per la condivisione di foto, video e storie, ha registrato un’interruzione diffusa che ha colpito soprattutto il caricamento dei contenuti.

Episodi come questo evidenziano quanto le piattaforme digitali siano ormai parte integrante della vita quotidiana e quanto anche un disservizio temporaneo possa generare disagio e incertezza tra gli utenti.

Instagram down, perché l’app non funziona?

Giovedì 16 ottobre 2025, a partire dalle 9:50, numerosi utenti in tutta Italia hanno riscontrato problemi con l’app di Instagram. Il malfunzionamento sembrerebbe concentrarsi principalmente sul caricamento dei contenuti, con le storie e i post che risultano difficili da pubblicare o visualizzare. Secondo i dati raccolti da portali di monitoraggio come DownDetector, le segnalazioni hanno superato le 3.000 unità, indicando un’interruzione significativa del servizio.

Al momento, le cause del disservizio non sono ancora note e sono in corso approfondimenti tecnici da parte del team di Instagram per capire l’origine del problema.

Segnalazioni in calo, il servizio Instagram torna lentamente alla normalità

A partire dalle 10:30, le segnalazioni hanno registrato un calo significativo, segno che i problemi si stanno risolvendo. Alcuni utenti hanno riferito di essere riusciti a caricare contenuti dopo alcuni tentativi, segno che la piattaforma sta progressivamente tornando alla normalità. Il team tecnico continua a monitorare la situazione per garantire il pieno ripristino delle funzionalità e ridurre ulteriori disagi agli utenti.