X down: milioni di utenti in tutto il mondo impossibilitati ad accedere a feed, messaggi e notifiche. Cosa sta succedendo?

Oggi, lunedì 16 febbraio 2026, X è down: il social network un tempo noto come Twitter ha subito un blackout globale che ha lasciato milioni di utenti impossibilitati ad accedere a feed, messaggi e notifiche. Il disservizio, segnalato soprattutto negli Stati Uniti e in Italia, ha colpito sia le app mobili sia la versione desktop.

Ecco cosa sta accadendo.

Terzo blackout del 2026: X resta down tra mistero e segnalazioni

Si tratta del terzo blackout per X nel 2026, dopo quello del 13 e del 16 gennaio, quando migliaia di utenti hanno denunciato problemi analoghi. Tuttavia, a differenza di alcuni episodi precedenti legati a interruzioni della rete Cloudflare, questa volta l’hosting della piattaforma risulterebbe regolarmente operativo.

Gli utenti hanno riportato principalmente tre tipologie di malfunzionamenti: impossibilità di connettersi (70%), errori generici (22%) e lentezza (8%). Al momento, X non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul disservizio.

X down oggi 16 febbraio: feed, messaggi e notifiche spariti, cosa succede?

Secondo i dati di Downdetector, il servizio di monitoraggio delle interruzioni online, già dalle prime ore del mattino oltre 40.000 utenti negli Stati Uniti hanno segnalato problemi di accesso, principalmente sull’app mobile. Anche in Italia le segnalazioni hanno superato quota 2.100.

Chi ha tentato di aprire la piattaforma ha visto comparire solo il simbolo di X, senza possibilità di caricare la home, i feed o i messaggi. L’anomalia non avrebbe risparmiato nemmeno altri Paesi europei e del Sud America, con segnalazioni provenienti da Francia, Germania, Regno Unito e Brasile.

La piattaforma ha cominciato a ripristinare gradualmente le funzionalità circa un’ora dopo l’inizio del blackout, ma resta evidente quanto un’interruzione improvvisa possa paralizzare milioni di utenti in tutto il mondo, Italia inclusa.