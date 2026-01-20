WINDTRE in down: disagi diffusi nella mattinata tra connessione instabile e problemi sulla rete fissa. Cosa sta succedendo?

Un down improvviso della rete WINDTRE sta creando disservizi a molti utenti in diverse zone d’Italia. Dalla tarda mattinata di oggi, martedì 20 gennaio, si registrano problemi sia alla connessione internet sia ai servizi di telefonia, con segnalazioni in costante aumento.

Disservizi WINDTRE: mattinata di disagi per la rete

Dalla tarda mattinata di oggi, 20 gennaio, numerosi clienti WINDTRE hanno iniziato a riscontrare problemi nell’utilizzo dei servizi di rete.

Le prime segnalazioni sono comparse poco prima delle 11:00 e hanno riguardato sia la connessione a internet sia la possibilità di effettuare e ricevere chiamate.

In breve tempo, il numero delle notifiche è cresciuto rapidamente: secondo Downdetector, il sito che monitora il funzionamento di piattaforme e servizi digitali, le segnalazioni hanno superato quota 430. La maggior parte dei disagi, circa il 70%, interessa la rete fissa, mentre una parte consistente degli utenti lamenta difficoltà anche sulla linea mobile. In poco più del 10% dei casi viene indicata addirittura la mancanza totale di segnale.

WINDTRE in down, perché ci sono problemi con Internet e chiamate?

I problemi non sembrano limitati a un’area specifica del Paese. Le segnalazioni arrivano da diverse regioni, con una maggiore concentrazione nei grandi centri urbani come Roma, Milano, Napoli, Bari e Catania, una dinamica frequente quando si verifica un malfunzionamento su scala nazionale.

Al momento, però, WINDTRE non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sui propri canali social o istituzionali, lasciando ignote sia le cause del down sia le tempistiche per il ripristino dei servizi. Nel frattempo, il numero dei report sta aumentando, pur senza superare la soglia delle 500 segnalazioni. La situazione resta quindi in evoluzione, in attesa di aggiornamenti da parte dell’operatore.