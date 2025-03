X in down: perché l'ex Twitter non funziona? Ecco la verità

Oggi, lunedì 10 marzo, si riscontrano difficoltà di accesso su X, ex Twitter. Ecco le cause del malfunzionamento.

Problemi su X. L’ex Twitter, ora di proprietà di Elon Musk, non funziona. Oggi, lunedì 10 marzo, gli utenti stanno riscontrando difficoltà nell’accesso alla piattaforma. Ecco I motivi.

X in down, perché l’ex Twitter non funziona?

L’ultimo grande disservizio su X, l’ex Twitter, è avvenuto l’8 dicembre 2024, quando la piattaforma ha subito un’interruzione a livello nazionale in Spagna, a partire dalle 19:00. Gli utenti hanno avuto problemi nell’accedere, soprattutto dalla versione desktop, mentre l’app mobile ha avuto meno disagi.

X ha vissuto diverse interruzioni nel corso degli anni, come il 26 giugno 2009, quando un picco di attività dopo la morte di Michael Jackson (456 tweet al secondo) causò problemi di accesso. Le cause di questi malfunzionamenti possono includere sovraccarichi, attacchi informatici o problemi tecnici. È fondamentale seguire gli aggiornamenti ufficiali per capire le cause specifiche.

In queste ore, la piattaforma è risultata fuori servizio: se si tenta una ricerca sull’ex Twitter, il sistema non restituisce alcun risultato e appare il messaggio “Something went wrong. Try reloading”, accompagnato dal pulsante “Retry”. Secondo quanto riportato dal sito specializzato Downdetector, intorno alle 10 del mattino si è verificato un picco nelle segnalazioni di malfunzionamenti legati alla piattaforma di Elon Musk.

X in down, perché l’ex Twitter non funziona? Cosa succede davvero

Non è chiaro se il problema sia causato da un attacco hacker o da un malfunzionamento dei server. A differenza di WhatsApp, Facebook e Instagram (social di Meta), X non registra frequentemente interruzioni. Tuttavia, il disservizio sembra essere globale, con segnalazioni di malfunzionamenti da tutto il mondo.

Gli utenti stanno riscontrando difficoltà nel pubblicare post, commentare e accedere agli strumenti professionali per la gestione dei dati.