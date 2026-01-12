Nella mattinata di oggi, lunedì 12 gennaio 2026, molti utenti di Poste Italiane in tutta Italia hanno riscontrato un vero e proprio down dei servizi online, sia sul sito web che sull’app. I disservizi, ancora in corso, hanno generato centinaia di segnalazioni su Downdetector.it, concentrandosi soprattutto nelle principali città italiane.

Poste Italiane in down, l’app non funziona: problemi per i servizi online anche su sito

Da questa mattina, PosteMobile sta affrontando una serie di malfunzionamenti. Secondo i dati raccolti da Downdetector.it, il portale che monitora lo stato di app e piattaforme digitali, le segnalazioni hanno superato quota 700 in poche ore. La maggior parte dei problemi sembra interessare il sito web di Poste Italiane, con il 66% delle notifiche, mentre il 22% degli utenti segnala difficoltà nell’utilizzo dell’applicazione mobile. Circa il 10% delle comunicazioni riguarda invece problemi di accesso agli account.

Le segnalazioni provengono da tutta Italia, con maggiore concentrazione nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Napoli e Palermo.

Poste Italiane in down, l’app non funziona: mancanza di informazioni ufficiali e possibili cause

Al momento, Poste Italiane non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sui motivi dei disservizi. Alcune verifiche mostrano che sito e app ora sembrano funzionare correttamente, suggerendo che si tratti di un malfunzionamento intermittente. Rimane, dunque, incerta la durata del blocco, mentre gli utenti continuano a segnalare difficoltà nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi online.