ChatGPT in down: malfunzionamenti per l'Intelligenza Artificiale di OpenAI

ChatGPT in down: malfunzionamenti per l'Intelligenza Artificiale di OpenAI

Il popolare Chatbot AI di OpenAI è in down: da diversi minuti il sito ChatGPT risulta irraggiungibile per problemi tecnici

Il noto chatbot AI di OpenAI è in down: ChatGPT non è attualmente accessibile sia dal sito ufficiale che dalle applicazioni mobili. Le segnalazioni degli utenti arrivano da tutto il mondo, inclusa l’Italia, come confermato anche da Downdetector.

ChatGPT in down: problemi tecnici per l’Intelligenza Artificiale di OpenAI

Accedendo su ChatGPT, sugli schermi degli utenti appare un errore di gateway oppure il classico “503 Service Temporarily Unavailable”. Le cause specifiche del malfunzionamento non sono ancora note e si attende un annuncio ufficiale. A tal proposito, OpenAI ha già comunicato che si tratta di un guasto tecnico e non di una manutenzione programmata o di altre problematiche più serie.

“Attualmente stiamo riscontrando tassi di errore elevati nell’API. Stiamo attualmente indagando”, hanno fatto sapere i tecnici.

L’ultima comunicazione è avvenuta pochi minuti fa, alle 13:30, quando il team di Open AI ha sottolineato:

“Il problema è stato identificato e si sta implementando una soluzione. Stiamo monitorando i risultati“.

ChatGPT in down anche lo scorso 26 dicembre

Già il mese scorso, nello specifico il 26 dicembre, gli utenti avevano segnato un problema di accesso al sito. ChatGPT era andato offline pochi giorni dopo il rilascio di Sora, la piattaforma per creare clip video da indicazioni di testo.