La Corte dei Conti ha avviato un'indagine riguardante il caso Sangiuliano-Boccia, con l'obiettivo di valutare eventuali danni erariali.

La Corte dei Conti del Lazio ha avviato un’indagine sul caso che coinvolge Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, e Maria Rosaria Boccia riguardo ai loro costi di viaggio. Coordinati dal procuratore Paolo Luigi Rebecchi, i ricercatori dovranno stabilire se siano stati causati dei danni al bilancio dello Stato. È molto probabile che gli incarichi di indagine saranno assegnati alla Guardia di Finanza. Sangiuliano ha continuamente difeso la sua posizione affermando che non ha mai ricevuto un solo euro dal ministero per coprire le spese che ora sono sotto l’esame della magistratura contabile.